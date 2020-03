Un médaillé tricolore accusé de violence de genre

De l’écriture

Journal La Jornada

Vendredi 13 mars 2020, p. a11

L’athlète mexicain Fernando Daniel Martínez, médaillé d’or aux Jeux panaméricains de Lima, a été accusé de violence de genre, selon son ex-petite amie, Edna Quintanilla, qui a révélé sur les réseaux sociaux les mauvais traitements et menaces de mort constants qu’il a reçus pour partie du coureur de fond dans les 5 mille mètres. Il m’a fallu plus de deux mois pour avoir le courage d’élever la voix, après le mouvement du 8 mars j’ai trouvé la force et le soutien dont j’avais besoin et pour rendre mon histoire publique, a-t-il partagé dans une vidéo qui dure environ six minutes . Une autre fois, il m’a frappé avec un poing fermé et a laissé des marques sur mon visage et mon cou. Il y a eu un autre épisode où il m’a donné une clé et j’ai presque perdu connaissance.

.