Un médecin de la NFLPA se dit optimiste quant à la saison NFL 2020

Les ligues sportives du monde entier ont pris la décision difficile – mais nécessaire – de suspendre leurs saisons au milieu de la pandémie mondiale de coronavirus. Mais ils seront confrontés à une décision nettement plus difficile à l’avenir lorsqu’il s’agira de déterminer comment et quand reprendre le jeu.

Étant donné que COVID-19 est une maladie causée par le nouveau coronavirus, il n’y a pas d’immunité pour ceux qui n’ont pas été infectés. Il n’y a pas encore de vaccin, et il pourrait s’écouler un an (ou plus) avant qu’un vaccin soit approuvé pour la population générale.

Cela pose une réalité incertaine pour toute ligue qui cherche à reprendre le jeu, et cela inclut la NFL – malgré une saison régulière qui ne commence pas avant cinq mois.

Pourtant, il y a un sentiment d’optimisme que le football de la NFL sera joué cette année sous une forme – éventuellement sans fans. Le directeur médical de la NFL Players Association, Thom Mayer, a déclaré à Adam Schefter d’ESPN dans une interview en podcast cette semaine que le syndicat et la ligue espèrent que la saison 2020 se déroulera.

Il a déclaré via ESPN:

“Donc, tout ce qui se passe de notre côté passe, et nous avons évidemment encouragé la ligue à faire de son côté et à fournir un environnement sûr, y compris comment jouer à des jeux et à quoi cela pourrait ressembler”, a-t-il déclaré. “Je suis donc optimiste par nature. Nous sommes des gens intelligents en Amérique, et je pense que nous pouvons y arriver. “

Mayer a ajouté que la NFL ne sera pas en mesure d’évaluer pleinement la situation avant mai ou juin, mais elle a créé des modèles de programmation qui tiennent compte de mois de mesures de distanciation sociale. Mayer a également envisagé la possibilité de jouer à des jeux sans fans ou de filtrer les fans à la porte, ce qui serait une stratégie longue et défectueuse qui ne tiendrait pas compte des fans asymptomatiques.

Mayer s’est demandé à quoi pourraient ressembler les matchs si la ligue joue cette saison et si cela pourrait être similaire à ce à quoi «pensait la NBA, vous pourriez avoir des matchs mais pas des gens dans le stade. Comment pouvez-vous amener les gens en toute sécurité dans le stade? Est-ce que cela implique de prendre des températures, d’autres procédures de dépistage. »

Mais à tout le moins, il y a de bonnes chances que le football se produise.

Vous pouvez lire le rapport complet ici.

.