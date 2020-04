Un médecin du Stade Reims se suicide

Notimex

Journal La Jornada

Lundi 6 avril 2020, p. 4

Reims. Le football français pleure la mort de Bernard González, médecin au Stade de Reims, qui s’est suicidé isolément après avoir été testé positif pour Covid-19, a confirmé le club dont il était membre depuis plus de 23 ans. . Jean-Pierre Caillot, président de Reims, s’est dit sans voix après ce qui s’est passé et a révélé qu’il y avait beaucoup de confiance en González au point d’en faire son médecin personnel. Selon des informations locales, le médecin a laissé une note d’adieu qui ne sera pas libérée et était en quarantaine avec sa femme.

