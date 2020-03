Un membre de McLaren se remet d’un virus

Ap

Journal La Jornada

Mardi 17 mars 2020, p. a12

Melbourne. L’équipe McLaren a annoncé hier que le membre de son équipe qui avait été testé positif au nouveau coronavirus lors du Grand Prix d’Australie se remet bien et que ses symptômes ont disparu. L’équipe britannique s’est retirée jeudi de la course qui avait débuté la saison de Formule 1 en raison des résultats des tests de son équipier. Les quatre premières courses étant reportées pour empêcher la propagation du coronavirus, le Grand Circus reprendra jusqu’en mai ou probablement plus tard.

