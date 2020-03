Un Messi de se promener dans la maison

Un but de Leo Messi était à nouveau la clé pour Barcelone de laisser les trois points en toute sécurité dans le Camp Nou et au moins provisoirement reprendre la tête. L’Argentin n’a pas pardonné depuis le point de penalty avant Remiro et ajoute maintenant 19 buts en championnat, ce qui renforce son statut de Pichichi. Un Leo Messi qui a deux visages cette année: précis devant ses fans et a disparu en dehors du Camp Nou.

Barcelone soupire avec le soulagement d’ajouter les trois points après un match contre la Real Sociedad, dans un match où Leo Messi a de nouveau été clé. Il n’a pas échoué avant Remiro depuis le point de penalty, après que le VAR a averti Martínez Munuera d’une main dans la zone de txuri-urdin qui était passée inaperçue pour tout le monde en direct. L’Argentin n’a pas hésité et a porté le ballon au filet, de sorte que le 1-0 a été inscrit sur le tableau d’affichage à la 80e minute.

Avec autant, ils sont déjà 19 buts argentins dans le championnat national, un chiffre qui le place comme le meilleur buteur de la Ligue. Son casier a été augmenté grâce à ses performances au Camp Nou et c’est que l’Argentin, comme Barcelone, a un visage à la maison et un autre loin de son stade. Des 19 buts que Rosario a célébrés, 16 l’a fait avant ses fans.

En dehors du Camp Nou, Leo Messi n’a quasiment pas vu le but à trois reprises, contre Eibar, Levante et l’Atlético de Madrid, la Wanda Metropolitano étant le dernier stade rival à avoir quelque peu souffert de l’Argentin. En d’autres termes, Messi ne compose plus depuis chez lui depuis décembre dernier. Un fait qui peut inquiéter les Catalans, puisque Barcelone jouera loin de son stade six des onze matchs qui restent au calendrier.