Un mois noir pour James et un avenir qui ne peint pas blanc

Le footballeur colombien vit probablement sa pire étape depuis son arrivée au Real Madrid entre blessures, périodes de récupération et matches au cours desquels il échauffe le banc pendant 90 minutes ou directement n’entre même pas dans l’appel. Zinedine Zidane ne semble pas le prendre en compte après l’avoir même appelé pour des duels contre Manchester City et le FC Barcelone, et chaque jour, il devient plus clair que la décision de continuer dans le club après l’été n’était pas la bonne.

James Rodriguez ne conteste pas une seule minute depuis la défaite de la Copa del Rey contre la Real Sociedad, un match qui a débuté en entrée, mais qui s’est terminé à la pause, lorsque le sélectionneur français a décidé de présenter Modric pour tenter de faire demi-tour au marqueur. Ce jour-là, la cafetière a été touchée moralement et très pointue pour son coach, qui ne lui a pas donné une seule occasion, aussi brève soit-elle.

En remontant un peu plus dans le temps, les trois dernières apparitions de James sur l’herbe étaient toutes en compétition Copera: celle déjà mentionnée avant Saint-Sébastien et lors des tours précédents contre Saragosse, où il a assisté à Vinicius, et aux unionistes. En regardant l’ensemble de la saison, le milieu de terrain n’a profité que de 680 minutes, occupant ainsi une place dans les dernières positions de l’équipe.

Le Colombien est revenu de son Erasmus en Allemagne en tant que nouveau footballeur, qui a sacrifié beaucoup plus pour l’équipe physiquement et a continué à contribuer de la même manière en attaque et a même marqué plus de buts. Ses bonnes performances à Munich l’ont amené à se faire confiance pour faire sa place dans le schéma de Zinedine Zidane, rejetant les offres d’équipes comme Naples ou l’Atlético de Madrid.

Cependant, les blessures ont continué de le surcharger, réduisant ses capacités et rendant impossible la victoire des Français. James n’a pas joué depuis un mois et nous devrons voir si dans le reste de la saison, à commencer par les deux prochains matchs où les rotations sont susceptibles d’affronter le duel européen contre les “ citoyens ”, Zidane revient pour lui donner des minutes et est Capable de gagner en importance. Même ainsi, à moins que les choses changent beaucoup, tout indique que leur avenir de l’été ne sera pas blanc.