Un no call controversé met en place la passionnante victoire de Duke sur OT contre UNC

Samedi, à Chapel Hill, la plus grande rivalité dans le basket-ball universitaire a donné lieu à des matchs sans fin, avec des fins ridicules pour la réglementation et les heures supplémentaires.

Duke a surmonté un déficit de 10 points avec un peu plus de deux minutes à jouer, et le gardien Tre Jones a sauvé les Blue Devils au buzzer avec un lancer franc intentionnellement manqué qui lui a permis de frapper un batteur de buzzer égalisateur.

La fin des heures supplémentaires était tout aussi sauvage. La Caroline du Nord a pris du retard au début de la période de prolongation, mais a riposté pour mener par cinq avec seulement 21 secondes à jouer. Les seaux de Jones et Wendell Moore ont réduit l’avance des Tar Heels à un point à 13 secondes de la fin, et les Blue Devils ont récupéré le ballon sur un jeu à l’intérieur controversé qui a entraîné un chiffre d’affaires en Caroline du Nord.

UNC a infligé un ballon à Andrew Platek, et Moore de Duke s’est précipité pour le ballon lorsque Platek l’a attrapé. Le ballon a été lâché et est sorti des limites, et Platek a frappé le sol après avoir pris un léger contact de Moore – mais les officiels n’ont pas appelé une faute sur le jeu et ont statué sur le terrain que le ballon était hors de Platek.

Le commentateur d’ESPN, Jay Bilas, ne pouvait pas croire le non-appel, arguant que Moore avait clairement foulé Platek. Les officiels se sont rendus à un réexamen pour déterminer qui avait touché le ballon en dernier, mais il n’y avait aucune preuve claire que le ballon était hors de Moore, alors ils sont restés avec l’appel initial.

Duke a remis le ballon à Jones, qui a conduit au panier et a tiré une faute. Jones a frappé le premier coup pour égaliser le match à 96-96 – mais a raté le coup de feu. Moore a retourné le ballon et Duke a conservé le ballon, permettant à Jones d’essayer de tenter un vainqueur avant l’expiration du chronomètre. Jones a raté sa tentative de déséquilibre, mais Moore a attrapé le ballon et l’a placé dans le verre pour gagner le match.

