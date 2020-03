Un nouveau conseil sur les coronavirus semble sur le point de reporter Canelo Alvarez vs Billy Joe Saunders

Canelo Alvarez vs Billy Joe Saunders est désormais chose faite, mais la date prévue du 2 mai n’est apparemment pas envisagée.

Le Royaume-Uni a convenu au début de la semaine dernière des conditions d’un combat de rêve contre le roi mexicain livre contre livre, puis le coronavirus est devenu une pandémie mondiale.

Billy Joe Saunders est le champion WBO des super-moyens

On pensait que le combat pourrait être mis en doute en conséquence et cela a été presque confirmé dimanche soir.

Le CDC (la principale agence de santé publique des États-Unis) a présenté ses nouvelles recommandations pour des événements publics à travers le pays, y compris une déclaration selon laquelle il ne devrait pas y avoir de rassemblement de plus de 50 personnes au cours des huit prochaines semaines.

Par conséquent, il n’y aura pas de boxe américaine jusqu’au 10 mai au plus tôt, à moins que ce ne soit à huis clos.

Organiser un combat à huis clos est une possibilité dans certains cas où l’argent généré par la vente de billets n’est pas important pour le succès d’un événement.

Cependant, comme Canelo est une attraction énorme et vend la plupart des sites de Las Vegas, ce n’est pas une option pour ses combats.

Tom Hogan – Photos Hogan / Golden Boy

Canelo Alvarez est désormais largement considéré comme le meilleur boxeur au monde

La recommandation du CDC se lisait comme suit: «Les grands événements et les rassemblements de masse peuvent contribuer à la propagation du COVID-19 aux États-Unis via les voyageurs qui assistent à ces événements et introduisent le virus dans de nouvelles communautés.

«Des exemples de grands événements et de rassemblements de masse comprennent des conférences, des festivals, des défilés, des concerts, des événements sportifs, des mariages et d’autres types d’assemblées. Ces événements peuvent être planifiés non seulement par des organisations et des communautés mais aussi par des individus.

«Par conséquent, le CDC, conformément à ses directives pour les grands événements et les rassemblements de masse, recommande que pour les huit prochaines semaines, les organisateurs (qu’ils soient des groupes ou des individus) annulent ou reportent les événements en personne qui comprennent 50 personnes ou plus à travers les États-Unis. .

«Cette recommandation vise à réduire l’introduction du virus dans de nouvelles communautés et à ralentir la propagation de l’infection dans les communautés déjà touchées par le virus.»

