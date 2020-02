Un nouveau Jose Mourinho et un arc, Steven Bergwijn en tant que fans de Tottenham toast un merveilleux week-end grâce à sa victoire contre Man City

Bonjour à tous, en particulier à Steven Bergwijn.

Bienvenue à la deuxième édition de Totally Tottenham; une colonne hebdomadaire dédiée aux Spurs.

Steven Bergwijn a marqué lors de ses débuts à Tottenham

Je ne sais pas pour vous, mais j’ai passé un dimanche génial.

À droite, dans la ruelle…

MAN CITY MADNESS

Je ne veux pas exagérer, mais nous sommes peut-être la meilleure équipe du monde.

Après une ouverture précaire d’une demi-heure au cours de laquelle le passage de City était parfois effrayant, les Spurs ont vraiment grandi dans le match.

Beaucoup semblent penser que c’était de la chance, je dois être en désaccord. Nous avons sauvé un penalty, avons été solides sur le plan défensif, avons remporté un carton rouge mérité et à partir de là, l’élan a changé et nous avons capitalisé. Il n’y a pas de chance à ce sujet.

Je pense que beaucoup de crédit doit également revenir à Jose Mourinho. Beaucoup ont utilisé l’expression «une masterclass classique de Mourinho», mais ce n’est pas tout à fait ce que j’ai vu.

C’était un tout nouveau Mourinho à celui que nous avons vu auparavant. Même avec une avance de but, les Spurs ne se sont pas assis et ont claqué le frein à main dans le bus. Ils reprirent la jugulaire.

2-0 le 02/02/2020? Vous ne pouviez pas inventer.

Jose Mourinho a battu Pep Guardiola six fois dans toutes les compétitions

STEVIE WONDER

Voilà comment vous faites vos débuts. Steven Bergwijn, salue mon fils.

Ce que j’aimais le plus dans l’objectif du Néerlandais, c’était de se retrouver parmi les spectateurs qui se sont tous retournés et ont exprimé la même chose: «C’est Bergwijn!». C’était pareil pour Tanguy Ndombele contre Villa et c’est un sentiment de fan que vous n’oubliez pas.

C’était particulièrement agréable de voir à quel point cet objectif signifiait pour lui, et en particulier la rapidité avec laquelle ses nouveaux coéquipiers se sont réchauffés envers l’ancien homme du PSV.

Ce n’est pas souvent que les débutants ont un impact aussi instantané, il suffit de demander à Bruno Fernandes.

LLORIS LOVING

Oh Hugo, espèce de petit fouin.

Appelez-moi fou, mais j’avais le sentiment qu’il sauverait celui-là. Après tout, il suffit de demander à Sergio Aguero comment s’est passé le quart de finale de la Ligue des champions.

Hier, je disais à mon père au match, il est tellement étrange notre Hugo. Il a parfois fait des choses incroyables entre les bâtons et, d’un autre côté, a organisé un spectacle d’horreur absolu. Tout comme David de Gea chez Man United, les bons moments l’emportent-ils sur les mauvais? À peu près pour moi.

Nous étions résolument déterminés sur la défense et peut-être un autre jour, City en aurait eu deux ou trois. Mais pour cela, Lloris n’était pas le seul homme à mériter des éloges.

Chaque joueur a fait son entrée, pas plus que Japhet Tanganga, 20 ans, qui avait son travail coupé contre Riyad Mahrez sur le côté gauche. Tanganga a effectué 52 touches hier, dont 39 dans sa propre moitié!

Lloris a sauvé une pénalité contre Man City pour le plus grand plaisir de 60 000 fans de White Hart Lane

VILLAINOUS VAR

La seule mauvaise chose d’hier était à peu près la pagaille VAR que nous avons vue non pas une fois, mais deux fois.

Pour la pénalité, il y a peu de choses que nous pouvons discuter. Serge a fait ce que Serge fait… le pire, et à la fin de la journée, c’est une faute. Mais, la façon dont VAR l’a géré était atroce.

Le gars à côté de moi a en fait fait une bonne remarque pour une fois, au milieu de ses divagations à propos de «courir vers eux», plus. Il a souligné que préférerions-nous que le jeu continue pendant qu’ils vérifient, ou s’asseoir à travers le processus douloureux de tous ceux qui restent immobiles jusqu’à ce qu’une décision soit prise? Une question intéressante.

Mais ce n’était pas le seul cauchemar VAR que nous avons enduré. Comment diable Raheem Sterling est resté sur le terrain me dépasse. C’est la quatrième fois cette saison que nous recevions un tacle d’horreur et rien n’a été donné.

Si vous ne riiez pas, vous pleureriez.

