Un objectif de 18 M £ interroge un joueur de West Ham sur un éventuel déménagement au London Stadium

NurPhoto via .

Selon Ole, Gonzalo Montiel a interrogé son coéquipier argentin Manuel Lanzini sur la vie au stade de Londres avec West Ham United pour intensifier leur intérêt pour l’arrière droit de River Plate.



Ce n’est un secret pour personne que les Hammers vont signer un défenseur vainqueur de la Copa Libertadores cet été.

Après tout, leur intérêt appartient au domaine public depuis un certain temps maintenant.

L’agent de Montiel a parlé ouvertement d’un éventuel déménagement dans la capitale anglaise à plusieurs reprises et, lors d’une conversation avec TNT Sports le mois dernier, il a admis que West Ham « avait fait une offre en janvier et en fera également une » en été.

Le joueur de 23 ans a une clause de libération de 18 millions de livres sterling dans son contrat, mais pourrait être vendu pour environ la moitié de ces frais, River étant sous pression pour lever des fonds pendant une période d’incertitude financière continue.

Et, selon Ole, Montiel a approché Lanzini, le meneur de jeu de longue date de West Ham, pour savoir comment la vie le traite sous David Moyes.

Cela survient quelques semaines après que Lanzini lui-même ait suggéré qu’un déménagement au stade de Londres conviendrait à son compatriote Albiceleste.

Photo de Marcelo Endelli / .

« Je pense que Montiel s’intégrerait bien à West Ham », a déclaré Lanzini, dans des citations traduites par Ole.

« Je sais qu’ils l’ont regardé et n’ont pas pu le faire entrer (en janvier). »

Il y a une acceptation des deux côtés de la médaille que Montiel ne portera du bordeaux et du bleu la saison prochaine que si Moyes peut éloigner West Ham de la zone de relégation de la Premier League.

Et, après avoir récolté quatre points sur six possibles contre Chelsea et Newcastle cette semaine, les Hammers peuvent commencer à se préparer pour une autre saison dans l’élite.

Montiel devrait devenir free-agent en 2021, sa situation contractuelle entraînant une baisse des prix encore plus élevée.

Photo de Rodrigo Valle / .

