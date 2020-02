Un officier de police pourrait être condamné à la prison à vie pour avoir partagé des photos de l’accident de Kobe Bryant

Un agent recrue du shérif de Los Angeles a été accusé d’avoir photographié et partagé les images de l’accident d’hélicoptère dans lequel Kobe Bryant, sa fille et sept autres personnes ont perdu la vie. Le jeune homme encourt une peine d’emprisonnement à perpétuité, selon le Los Angeles Times.

L’agent en question J’aurais photographié le site du crash et l’aurais utilisé plus tard pour essayer de flirter avec une fille dans un bar à cocktails, comme le révèle cette information. Le responsable de la dénonciation était le propriétaire des lieux, qui a écouté la conversation entre la recrue et la femme en question.

Les images ont été placées en garde à vue après avoir procédé à l’arrestation de l’agent recrue, dont l’identité n’a pas transcendé. Bureau du shérif Il enquête sur l’affaire pour savoir s’il y a d’autres personnes impliquées ou si les images ont été diffusées. Une fois l’enquête terminée, l’agent pourrait faire l’objet d’un procès au cours duquel il pourrait être condamné à la réclusion à perpétuité.