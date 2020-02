Un pêcheur choisit le mauvais jour pour débarquer un spatulaire record

La prise par un pêcheur de l’Oklahoma d’un paddlefish de 157 livres vendredi dernier aurait brisé le record de l’État s’il avait été pris à peu près n’importe quel autre jour.

Justin Hamlin a atterri le monstre bizarre en pêchant sur le lac Keystone avec le capitaine Jeremiah Mefford de Reel Good Time Guide Service.

Le paddlefish a fait basculer une balance à 157 livres. Mais les réglementations étatiques conçues pour protéger la pêche exigent que tous les polyodons capturés les vendredis et lundis soient libérés.

Hamlin, par conséquent, n’a pas pu faire peser ou certifier officiellement ses prises par un biologiste d’État, et le record d’État s’élève toujours à 132 livres, 8 onces, pour une prise de 2018 sur la rivière Arkansas.

CONNEXES: Du thon «super vache» rare capturé au large de Cabo San Lucas

Cependant, cela ne diminue pas l’expérience du capitaine ou du pêcheur.

“Je pense que mon cœur était près de battre de ma poitrine”, a déclaré Mefford à For The Win Outdoors. «Je suis un passionné de chasse au cerf et c’était comme voir un mâle de rêve sortir juste devant vous. La différence était que ce poisson était débarqué et nous n’avions pas à parler de celui qui s’était échappé. »

Mefford a ajouté: “Le cœur brisé de ne pas l’avoir officiel, mais Justin avait une grande attitude à ce sujet et une appréciation pour les lois.”

Les polyodons sont des mangeurs de plancton, donc les accrocs sont la méthode de pêche la plus efficace. Les règlements de l’Oklahoma permettent aux pêcheurs à la ligne d’en garder un par jour, sauf le lundi et le vendredi, lorsque tous les poissons «doivent être relâchés immédiatement».

Les pêcheurs ne peuvent utiliser que des hameçons sans ardillon, ce qui permet de les lâcher facilement.

Mefford a déclaré que Hamlin a accroché son paddlefish de 5 pieds de long avec un grand crochet triple attaché à une ligne de test de 80 livres. Le combat a duré environ 10 minutes.

Le record de Keystone Lake pour le paddlefish s’élève à 125,6 livres, a déclaré Mefford.

Le spatulaire américain, étroitement apparenté à l’esturgeon, est originaire du bassin du Mississippi et les archives fossiles remontent à des millions d’années.

–Les photos montrant Justin Hamlin avec son paddlefish record et le paddlefish record du lac Keystone (image du bas) sont une gracieuseté de Reel Good Time Guide Service

.