Un pêcheur de kayak remorqué de 15 milles par un marlin «record»

Un pêcheur de kayak s’est accroché à un marlin noir estimé à 500 livres devant un pavillon de pêche du Panama et au moment où la bataille était terminée, il était à 15 miles du point de départ.

La capture récente d’Adam Fisk a été officieusement considérée comme un record du monde pour un marlin noir capturé dans un kayak et elle est intervenue un an après avoir attrapé environ 450 livres dans un kayak au même endroit.

Fisk of Los Buzos Resort, une destination de pêche en kayak sur la côte Pacifique du Panama, l’a appelé une «expérience épique». Après une bataille de 4 heures et 37 minutes, il a enroulé le marlin assez près pour toucher le chef de 15 pieds. constituer une prise et a remis la canne à Robert Field sur un bateau pour assurer la survie du marlin.

“Nous avons décidé de transférer la canne sur le bateau pour sauver la vie du marlin”, a expliqué Field à USA Today / For The Win Outdoors. «Marlin est connu pour avoir combattu si dur et pendant si longtemps qu’il meurt d’épuisement. C’est assez courant, même lorsque le pêcheur a l’intention de relâcher le poisson indemne.

«À partir d’un kayak, Adam ne pouvait tout simplement pas exercer une pression physique suffisante sur le marlin pour raccourcir le combat, et nous savions que s’il continuait à partir du kayak, le combat durerait encore des heures et les chances de survie du poisson chuteraient. Nous ne nous attendions pas à ce que cela me prenne encore 90 minutes dans le bateau pour l’élever. »

Toute la bataille a duré 6 heures et 12 minutes avant que le marlin ne soit suffisamment proche du panga pour le libérer.

“La puissance d’un monstre comme celui-ci est incroyable, surtout lorsque vous le combattez à partir d’un kayak”, a déclaré Fisk, un associé directeur de la station, originaire de Floride, à Outdoor Life. “J’ai un équipement assez gros avec lequel je cible le marlin ici et même avec, j’ai parfois l’impression que le poisson ne sait même pas que je tire dessus.”

L’une des meilleures parties de la bataille est que Field, qui produit chaque semaine de nouveaux épisodes de pêche pour sa chaîne YouTube appelée YakFish TV, a capturé le tout en vidéo et l’a publié mardi.

Après que le marlin a installé une exposition aérienne, vous pouvez entendre Field dire dans la vidéo: “C’est la chose la plus folle que j’ai jamais vue sortir de l’eau. C’est fou. C’était ridicule à côté de ce petit bateau. C’est tellement plus grand qu’Adam et ce kayak ensemble. “

Conclu Fisk sur sa page Facebook: «Je ne peux pas penser à une expérience plus épique qui se produise dans le monde de la pêche en kayak et le fait que Robert Field était là pour tout capturer est absolument incroyable. Cette prise est une pour les livres et une que nous raconterons tous pour le reste de nos vies. Tellement fier de toute l’équipe! »

Photos gracieuseté de Robert Field de YakFish TV.

