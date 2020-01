Un pêcheur qui a plaidé coupable à une action cruelle contre un poisson est condamné

Un pêcheur qui a utilisé une scie électrique pour couper le nez d’un poisson-scie vivant à petites dents et a ensuite plaidé coupable d’avoir tué l’espèce en voie de disparition a appris son sort devant les tribunaux.

Chad Ponce, 38 ans, de Jacksonville, en Floride, a été condamné à 80 heures de travaux communautaires et à deux ans de probation, et à une amende de 2 000 $ pour cet acte cruel, ce qui a été confirmé par une enquête conjointe de la NOAA Fisheries et de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. , NOAA Fisheries a révélé jeudi.

Ponce, qui avait initialement nié tout acte répréhensible, avait encouru jusqu’à un an de prison fédérale et une amende de 50 000 $ après avoir plaidé coupable en novembre. Un juge l’a condamné le 19 décembre, mais il n’est devenu public que quelques jours auparavant.

De NOAA Fisheries:

Le bureau du shérif du comté de St. John’s et le FWC ont reçu un pourboire signalant la capture et la mauvaise manipulation grossière d’un gros poisson-scie à petites dents (12-14 pieds) au large de la côte de Ponte Vedra, en Floride, le 18 juillet 2018. Le poisson-scie a été accidentellement pris dans un des chaluts à crevettes commerciaux de Ponce plus tôt dans la journée.

Lors de la récupération du filet, Ponce, capitaine du Triton II, a d’abord tenté d’utiliser une scie à métaux sur la tribune, mais des témoins rapportent qu’il a jeté cette scie dans l’océan quand cela ne fonctionnait pas. Ponce a ensuite utilisé une scie électrique pour couper la tribune de l’animal vivant. Un autre pêcheur dans un navire adjacent au chalutier a été témoin de l’incident et l’a signalé au rapport Sawfish for Science Hotline de FWC.

Ponce a ensuite jeté le poisson-scie à petites dents dans l’océan.

La NOAA et le FWC ont immédiatement ouvert une enquête, et le FWC a envoyé un officier au large des côtes du Triton II le jour du rapport. Des preuves ADN reliant Ponce au crime ont été recueillies au cours de l’enquête.

La tribune du poisson-scie est utilisée pour localiser et désactiver ses proies, et on pense qu’elle transporte également des cellules sensorielles qui l’aident à s’orienter dans le temps et l’emplacement. Le poisson-scie à petites dents ne peut survivre sans sa tribune.

“Le poisson-scie à petites dents est l’une des cinq espèces de poisson-scie dans le monde et la seule encore présente dans les eaux américaines”, a déclaré la NOAA Fisheries. “Les cinq espèces de poissons-scies sont en danger d’extinction et inscrites sur la liste des espèces menacées d’extinction en vertu de la loi sur les espèces menacées d’extinction, ainsi que certaines autorités internationales.”

Photos gracieuseté de Wikipedia Commons, . et NOAA Fisheries, dans cet ordre.

