Un pêcheur sur glace tire un poisson de 50 livres à travers un petit trou

Un pêcheur sur glace qui pêchait le brochet dans le Minnesota a attrapé une surprise en accrochant un muskie proche de l’état – environ 50 livres – et, étonnamment, a réussi à le tirer à travers un petit trou dans la glace.

Pendant la pêche sur le lac Mille Lacs le 22 février, Jason Birke a capturé une vidéo de Mark Kottke – «mon voisin sur la glace» – atterrissant le maskinongé de 54 pouces, également connu sous le nom de maskinongé.

“C’était le plus gros poisson que j’aie jamais vu pêché et il n’est qu’à quelques pouces du record de l’état”, a déclaré Birke à USA Today / For The Win Outdoors, révélant la taille du poisson à 27 pouces. “Vraiment incroyable d’être témoin en personne.”

À titre de comparaison, le record de l’État du Minnesota pour un maskinongé capturé et relâché est de 57 1/4 pouces débarqué au lac Vermilion le 6 août 2019 par Corey Kitzmann de Davenport, Iowa. Le record d’État pour un maskinongé sur une échelle certifiée est de 54 livres capturés au lac Winnibigoshish en 1957. Ce poisson mesurait 56 pouces de long.

Kottke a utilisé ce qu’on appelle un tip-up, un appareil de pêche sur glace qui suspend un appât dans la colonne d’eau à travers un trou dans la glace et détecte quand un poisson frappe. Il utilisait une ventouse pour l’appât et une ligne de pointe enduite de 80 livres, comme il l’a déclaré sur Facebook.

Ainsi, plutôt que d’enrouler la pêche avec une canne et un moulinet, il a tiré le poisson à la main à travers le trou de 10 pouces de large.

“Le maskinongé n’était pas l’espèce prévue, car la saison est fermée et n’en a jamais vu à travers la glace”, a déclaré Kottke sur Facebook.

Il a dit que le maskinongé n’était sorti de l’eau que pendant environ une minute et demie avant de le relâcher dans le lac.

«Mille Lacs est le pays des géants parce que les gens continuent la RCR: capture, photo, libération», écrit-il.

Quant à Birke, il a déclaré à For The Win Outdoors qu’il avait débarqué beaucoup de dorés ce jour-là, mais la capture du jour appartenait à Kottke.

Photos gracieuseté de ViralHog et Jason Birke.

