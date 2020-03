Un pêcheur trouve qu’il est facile d’attraper une anguille de loup rare

Tanner Wright a découvert lundi qu’il était beaucoup plus facile de dévider une anguille de loup des profondeurs de la Californie du Sud que de la garder en posant pour une vidéo.

Les images qui l’accompagnent montrent Wright, un matelot sur le Reel Fun de Dana Wharf Sportfishing, essayant de poser avec la créature à l’air bizarre tandis que le capitaine Chris Pica a documenté ses rares prises.

«Allez Tanner, attrape la chose. Nous essayons d’obtenir une photo. Arrête de te faire foutre », ordonne Pica en plaisantant.

AUSSI SUR FTW OUTDOORS: Le drame se construit lors d’une rencontre de baleine «terrifiante mais épique»

Wright, luttant pour saisir la queue de l’anguille loup glissante, répond: “Il a besoin de se calmer.”

Les anguilles loups, une espèce de loup de mer, se trouvent le long de la côte du Pacifique, de l’Alaska à la Basse Californie, mais elles sont rarement capturées à bord de bateaux de pêche sportive.

Bien qu’ils possèdent des molaires et des dents canines dangereuses et des mâchoires conçues pour écraser les coquilles dures des proies, ils sont rarement agressifs envers les humains et sont une observation prisée pour les plongeurs.

Ils résident principalement dans des grottes et des crevasses rocheuses, où ils se nourrissent d’invertébrés tels que des crabes, des palourdes, des moules et des oursins. Mais les anguilles loups tendent également des embuscades aux petits poissons.

Donna Kalez, directeur général de Dana Wharf Sportfishing, a déclaré que Wright a attrapé son anguille de loup sur une sardine à une profondeur de près de 300 pieds. Il a été maintenu en vie dans le réservoir d’appâts pendant la nuit et relâché mardi.

Mercredi, le débarquement a annoncé qu’il cesserait ses opérations au moins jusqu’au 31 mars en coopération avec les fermetures liées aux coronavirus mandatées par le comté d’Orange.

–Les images de Tanner Wright avec l’anguille de loup sont une gracieuseté de Dana Wharf Sportfishing

.