Un physiothérapeute du club accusé de harcèlement sexuel

Jaume J. LL., Physiothérapeute et ostéopathe de l’équipe catalane, aurait abusé sexuellement d’un employé de la Barcelone dans les installations du Camp Nou. Pour les contacts, qui auraient eu lieu en décembre 2016, le procureur réclame sept ans de prison pour l’accusé.

Les allégations d’abus par le physiothérapeute de Barcelone à l’employé du club

El Periódico de Catalunya révèle que, au cours de ce mois, le travailleur s’est rendu au bureau de Jaume J. LL. Dérivé par le médecin du club. La physiothérapeute a indiqué à la patiente qu’elle travaillerait la région de l’aine pour traiter une possible déviation de la hanche, bien qu’elle se soit avancée des mains vers les organes génitaux de la femme. Selon le procureur, “agissant avec un esprit libidineux évident, dépourvu de tout but de guérison»L’accusé a enlevé la culotte de l’employée et l’a maltraitée.

Après être revenu un moment dans la région cervicale du patient, “garder l’humeur lubrifiante»L’ostéopathe a commencé à sentir ses seins, saisissant ses mamelons et les étirant. La femme qui “n’a pas pu réagir dès le début“Il lui a demandé si ces massages étaient nécessaires, puis a quitté la consultation”très touché“

Barcelone a renoncé aux services du physiothérapeute après la plainte

Outre la demande d’emprisonnement, l’accusation réclame l’interdiction faite à Jaume J. LL de s’approcher de la victime, six ans de probation et le versement d’une indemnité à la femme pour 10 000 euros. La compagnie d’assurance du club Blaugrana est répertoriée comme responsable civil direct, et serait en charge de l’indemnisation éventuelle, et Barcelone comme filiale.

L’entité Blaugrana a tenu à souligner qu’après la plainte, elle a renoncé aux services du physiothérapeute, qui avait travaillé dans différentes sections du club. Jaume J. LL., Pour sa part, a évité de se prononcer sur la question en attendant le procès, prévu la semaine prochaine à Barcelone, bien qu’il puisse être suspendu en raison du coronavirus.