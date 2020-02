Un pilote de Zamboni âgé de 42 ans sert de gardien de but d’urgence pour Canes, gagne

Les Hurricanes de la Caroline faisaient face à un scénario catastrophique au milieu du match de samedi à Toronto après que le gardien de but partant James Reimer et le remplaçant Petr Mrazek aient été contraints de quitter le match en raison de blessures avant le début de la troisième période. Sans autre option sur la liste, les Canes ont été obligés de se tourner vers le pilote zamboni Dave Ayres, qui sert également de gardien d’entraînement pour les Marlies de Toronto de la AHL, une filiale des Leafs.

Ayres est entré dans le match avec une avance de 3-1 et est entré dans l’histoire en devenant le premier gardien de secours à remporter une victoire dans la LNH. Les Hurricanes ont ajouté un quatrième but en deuxième période et Ayres n’a accordé que deux buts en troisième. Il a terminé le match avec huit arrêts en 28 minutes et 41 secondes d’action, et a été honoré à la première étoile après le match.

Les Hurricanes ont partagé un moment incroyable avec Ayres lorsqu’il est entré dans les vestiaires pour célébrer la victoire.

Ayres a déclaré après le match qu’un des Hurricanes lui avait dit de s’amuser et qu’ils s’en fichaient s’il accordait 10 buts, ce qui, selon lui, lui a permis de s’installer et d’avoir le temps de sa vie.

Les Canes ont même changé leur bio Twitter en hommage à Ayres.

