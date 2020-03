Un pingouin appelé Zion – The Ringer

Lors de l’atterrissage de Zion Williamson avec le premier choix au repêchage de la NBA 2019, il a été supposé que la Nouvelle-Orléans avait acquis une superstar unique en une génération. Sion était singulier, la plupart croyaient. Son talent, sa composition physique et sa disposition générale le rendaient unique et digne d’éloges et d’adoration. Et tandis que Zion a probablement abrégé sa première saison dans la ligue est stellaire (il affiche en moyenne 23,6 points et 6,8 rebonds par nuit bien qu’il ne soit pas en pleine forme), à ​​partir de mardi, le Pélican pourrait même ne pas être l’oiseau le plus notable de sa propre ville.

Amis, rencontrez Zion le pingouin:

Des nouvelles qui citent les œufs! Un poussin de pingouin africain absolument adorable nommé Zion a éclos à l’Audubon Aquarium of the Americas le 17 février 2020, après une période d’incubation de 39 jours. Nous avons choisi le nom de Zion en l’honneur de la recrue @pelicansnba @ZionWilliamson. En cette période d’incertitude, Zion a embrassé la communauté de la Nouvelle-Orléans avec un acte de générosité vraiment remarquable après l’arrêt de la saison NBA. Zion est la progéniture de la paire de pingouins Hubig (mère) et Ocio (père). Après avoir passé environ 11 jours à être élevé avec ses parents, comme cela arrive parfois, il a dû être retiré et pris en charge par l’homme. C’est un processus qui prend beaucoup de temps pour le personnel de soins aux animaux et témoigne de leur dévouement, surtout depuis que nous sommes fermés, et seul le personnel essentiel est sur place en prenant autant soin des animaux. Les pingouins africains de l’Aquarium servent d’ambassadeurs, enseignant aux invités le sort de cette espèce dans la nature en raison du conflit homme-faune. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer au Plan de survie des espèces de pingouins africains @zoos_aquariums, et nous espérons continuer notre succès de reproduction année après année. #SavingSpecies #ClosedButStillCaring

Cette semaine, l’Audubon Nature Institute de la Nouvelle-Orléans a annoncé qu’un nouveau poussin de pingouin africain éclos le 17 février a reçu le nom de Zion, en l’honneur de la générosité de la recrue en s’engageant à payer 30 jours de salaire pour le Smoothie King Center’s out- travailler pendant la pandémie de coronavirus.

Les pingouins africains sont du côté le plus petit des races de l’espèce, dominant de petits sous-ensembles comme les Galapagos et les petits pingouins bleus, mais ils sont petits par rapport aux plus grandes lignées comme les gentous et les empereurs. Penguin adulte, le pingouin pourrait être un gratte-ciel de 27 pouces de hauteur et peser jusqu’à 11 livres. Pouvez-vous dire un ecchymose? Il convient de noter, cependant morbide, que la durée de vie typique d’un pingouin africain ne dépasse pas environ 15 ans, soit quatre ans au-dessous de l’âge minimum requis pour le tirage au sort de la NBA. Mais avec des pressions pour éliminer le one-and-done, et une volonté de la ligue de réduire l’âge d’entrée, au moment où le pingouin Zion est prêt à devenir pro, les règles pourraient être modifiées pour l’accommoder.

On ne sait pas si l’Audubon Nature Institute a l’intention de développer le jeu de périmètre de pingouin Zion, en lui assurant la polyvalence requise pour exceller dans le jeu moderne, ou s’il préfère une vision classique, en le formant à être un poste dominant.

Partager un nom avec une créature peut être une expérience étrange, et je le saurais. Plus tôt ce mois-ci, j’ai été alerté d’un frère perdu depuis longtemps, jamais mentionné par mes parents, ni aucun autre parent d’ailleurs, mais il est temps que le monde rencontre ma sœur, le pingouin Shaker.

Maintenant, pour la deuxième fois au 21e siècle, nous entrons dans une renaissance des pingouins. Après avoir perdu son style pendant quelques années au milieu des années 2010, l’Eon of Penguin recommence. En 2019, Disney a sorti un nouveau documentaire, intitulé Penguins de manière créative, documentant la vie d’un pingouin Adélie nommé Steve. Colin Farrell a rejoint un prochain film de Batman pour jouer au Pingouin. Avec le pingouin Zion qui rejoint l’équipe, le niveau de battage médiatique des pingouins commence à rivaliser avec celui des premiers augts.

En 2005, Madagascar nous a présenté une cabale de pingouins espiègles qui incitent à une évasion du zoo de Central Park, prennent le contrôle d’un cargo qui laisse les personnages principaux du film bloqués sur l’île éponyme, et oublient de leur dire que le même vaisseau d’échappement est hors de carburant. Le même été, Morgan Freeman a prêté sa voix chaude et coriace à March of the Penguins, et le premier âge d’or des pingouins était en marche.

Les Pieds Heureux de l’année suivante – un défilé de pingouins animé avec Robin Williams, Elijah Wood et Hugh Jackman – ont cimenté la position du pingouin dans la culture. Avec deux autres entrants dans le canon de Madagascar au cours de la prochaine décennie, une spin-off et une émission de télévision spécifiques aux pingouins, une suite de Happy Feet et un suivi éventuel en mars, on pourrait suggérer que le pingouin est l’animal dominant des années 2000 ainsi loin. Et c’est avant de mentionner Penguin Books – la célèbre maison d’édition britannique – et Original Penguin, une société de vêtements qui orne chacun de leurs tissus d’un mignon petit pingouin.

Avec le pingouin Zion maintenant dans le giron, on ne sait pas comment le grand Penguinmania pourrait devenir.

Malgré l’apparente similitude dans la façon dont ils expriment leur enthousiasme, au moment de la presse, le basket-ball Zion n’avait pas encore commenté son frère de nom.