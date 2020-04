Un politicien qualifie Cristiano Ronaldo de “malviviente et de cochon”

Source: Twitter @Cristiano

Après beaucoup de controverse a été générée par les photos où Cristiano Ronaldo et sa famille se promènent en entier mise en quarantaine, un politicien a explosé contre le footballeur et l’a appelé «Malviviente et cochon“

“Je veux ça cochon qui est venu d’Italie l’enfermer à la maison sortir que malviviente de Maderia! », a écrit le politicien Rafael Macedo sur Chrétien sur Twitter.

Quelques instants après le téléchargement de ce message sur le réseau, il a été supprimé et l’homme a fait valoir que son compte avait été piraté et a présenté des excuses à CR7.

En ce moment difficile pour le monde entier, reconnaissons les choses qui comptent – notre santé, notre famille, nos proches. Restez à la maison et aidons tous les agents de santé qui se battent pour sauver des vies. »#Stayhomesavelives pic.twitter.com/lVEBu5vbqW

– Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 30 mars 2020

Cristiano Ronaldo avec son partenaire et ses enfants, ils sont au Portugal depuis près d’un mois, car ils ont quitté l’Italie dès la suspension du Série A.