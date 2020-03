Un rappel Yoel Romero a en fait 42 ans alors que son entraîneur insiste sur le fait que “ quelqu’un devrait l’étudier ”

“Quelqu’un devrait l’étudier pour voir jusqu’où un être humain peut aller.”

L’entraîneur Pedro Lay parle de Yoel Romero, le challenger du titre UFC de 42 ans, qui, d’un seul regard, vous fera réaliser à quel point vous êtes vraiment peu athlétique.

Romero combat Israel Adesanya, dont la propre légende augmente à chaque combat, pour essayer de devenir un champion pour la première fois de sa carrière.

Il a perdu ses deux combats précédents, mais le roi des poids moyens Adesanya le veut et le président et faiseur de roi de l’UFC, Dana White, lui a accordé son souhait.

Romero regarde et, apparemment, a l’impression d’être taillé dans la pierre.

“Lorsque vous parlez aux gars qu’il a combattus, laissez-les vous raconter comment le combat s’est déroulé”, a déclaré White.

«Chaque fois qu’ils le frappaient, cela leur faisait mal. Ils ont dit que c’était littéralement comme combattre un morceau de béton, et personne qui ne l’avait jamais combattu ne voulait le combattre à nouveau. Ils ne veulent plus le combattre. C’est le genre de choses qui feraient dire à un gars qui est le champion: “Je n’ai pas besoin de ce connard”, non? “

Pourquoi Yoel Romero est le combattant le plus redouté depuis Mike Tyson à son apogée

Le commentateur de l’UFC, Joe Rogan, a déclaré: “Si vous recherchez” monstre athlétique “dans le dictionnaire, Yoel Romero vient à l’esprit.”

C’est un gars qui balance un marteau avec une main – même le puissant Thor en a besoin de deux.

Encore une fois, Romero a 42 ans.

Alors, que fait Romero pour rester dans une forme aussi intimidante? Plusieurs séances d’entraînement ouvertes et vidéos Instagram nous ont donné un petit aperçu de la façon dont le monstre a été créé.

Le médaillé d’argent olympique a une mentalité et une conviction aussi fortes que le cadre extérieur qu’il arbore.

Vous imaginez autant, car le dévouement qu’il faut pour maintenir un corps comme ça est fou.

Romero dit qu’il se met en forme très rapidement et maintenant, dans ses dernières années, ne s’entraîne plus autant

“Vous ne devenez pas simplement un lutteur, vous êtes né un lutteur. Dieu doit choisir une personne et créer un lutteur », a-t-il dit.

Et comme Pedro Lay l’a fait allusion, il ne fait que se renforcer et il représente une sorte d’anomalie.

Au cours de ses séances d’entraînement avec Lay, Romero peut être vu avec beaucoup d’entraînement en résistance dans des situations de combat pour aider à son explosivité, mais il pratique également la frappe tout en maintenant des poids.

«Je me mets en forme plus rapidement, donc dans ces [later] ans, nous pouvons nous entraîner moins », a expliqué Romero.

«Nous avons réalisé qu’avec moins d’entraînement, je me mettais en forme plus rapidement. Nous pourrions surentraîner et nous ne voulons pas de cela. “

Lay a dit qu’il ne sait pas quand son «élève» arrêtera de se réveiller pour se battre.

«Yoel a été le plus grand lutteur de l’équipe nationale cubaine pendant deux cycles olympiques. Et il a été dit que sa force n’avait pas de limites », a-t-il expliqué.

«Il a 42 ans et sa force augmente encore. Nous ne savons pas quand cela s’arrêtera. »

La formation qu’il se donne est le genre de trucs qui déconcerteraient les gars de la moitié de son âge.

Romero a les capacités de lutte pour correspondre à tous les grands qui sont entrés dans l’octogone, mais sa puissance effrayante est devenue l’étoffe des légendes.

«Ils ne savent pas où, comment ni quand je vais frapper. Et quand je frappe, je frappe fort », a-t-il déclaré.

Israël Adesanya a choqué tout le monde en voulant affronter Yoel Romero

Anderson Silva semblait imbattable jusqu’en 2013 lorsqu’il a rencontré Chris Weidman. Depuis, il n’a gagné qu’une seule fois en huit sorties et a maintenant 44 ans. Ses pouvoirs ont commencé à décliner à 36 ans et, oui, la jambe cassée ne l’a pas aidé, mais c’est une marque typique pour les combattants de l’UFC.

Chuck Liddell, Ken Shamrock, Rampage Jackson – il y a beaucoup d’autres noms. Il est pratiquement inconnu pour quelqu’un comme Romero à 42 ans de faire ce qu’il fait.

Quel animal il est vraiment.

