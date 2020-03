Un rapport sur le coronavirus montre pourquoi toutes les ligues sportives américaines ont dû fermer

Nous avons atteint le cap des deux semaines depuis que la NBA a décidé de suspendre la saison 2019-2020. Et il devient de plus en plus clair que Rudy Gobert – test positif pour le coronavirus quand il l’a fait – a sauvé des vies.

Le test positif a déclenché la suspension de la saison de la NBA, et dans les jours qui ont immédiatement suivi le diagnostic de Gobert, les ligues sportives américaines ont fermé leurs portes – y compris l’annulation du tournoi NCAA.

Il a fallu un seul match de l’UEFA Champions League pour montrer que ces ligues sportives avaient pris la décision correcte – quoique difficile – d’arrêter le jeu.

Mercredi, l’Associated Press a publié un nouveau rapport sur Bergame, en Italie. La ville de 120 000 habitants est l’une des régions italiennes les plus durement touchées par cette pandémie de coronavirus. Et les épidémiologistes considèrent le match de la Ligue des Champions contre le Valence le 19 février à Atalanta comme la «bombe biologique» qui a provoqué la propagation du virus à travers Bergame et à Valence, en Espagne.

Via l’Associated Press:

La veille du match, il n’y avait pas de distanciation sociale car les officiels des deux clubs se sont mêlés et ont échangé des cadeaux et des poignées de main lors d’un dîner de gala offert par Atalanta.

“J’ai entendu beaucoup (de théories), je dirai la mienne: le 19 février, 40 000 Bergamaschi sont allés à San Siro pour Atalanta-Valence”, a déclaré Fabiano di Marco, le pneumologue en chef de l’hôpital de Bergame, au journal italien Corriere. della Sera. «Dans les bus, les voitures, les trains. Une bombe biologique, malheureusement. »

Le défenseur de Valence Ezequiel Garay a été le premier joueur de la ligue espagnole à être positif pour COVID-19. L’équipe a disputé un match de championnat d’Espagne contre Alavés environ deux semaines après le match à Milan, et plus tard Alavés a signalé que 15 personnes dans le club étaient infectées, mais cela n’a pas dit que les cas étaient directement liés au match contre Valence.

Ce match particulier a depuis été surnommé «Match Zero», car au moins 7 000 personnes à Bergame ont été testées positives pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Le virus s’est également propagé à au moins 2 600 personnes à Valence, en Espagne.

Si les États-Unis avaient avancé avec des stades et des arènes bondés – ou même des événements de capacité limitée – il aurait pu y avoir une accélération spectaculaire de la propagation du virus à travers les États-Unis.

En Italie, il n’a fallu qu’un match pour aggraver les choses. Les États-Unis auraient eu des dizaines d’occasions d’aggraver une crise entre la NBA, la LNH, l’entraînement printanier, la MLS et March Madness. Ces ligues ont pris les bonnes décisions pour arrêter le jeu. Il devait être fait.

Vous pouvez lire le rapport complet ici.

