Un regard en profondeur sur le nouveau mode MyTeam · .

Dans la série de jeux F1 sous licence officielle de Codemasters, le mode carrière a toujours été au cœur du jeu.

Ayant bénéficié d’une série d’améliorations ces dernières années et introduit des transferts de pilotes entre équipes l’an dernier, ce mode est devenu un argument de vente majeur pour la série.

Mais la sortie de F1 2020, que nous avons examinée aujourd’hui, représente sans doute le plus grand ajout à la franchise et l’une des fonctionnalités les plus demandées à l’arrivée de MyTeam. Jamais auparavant les joueurs n’ont eu la possibilité d’inventer une nouvelle équipe entièrement personnalisable sur la grille et de les intégrer dans une tenue de championnat dans un jeu officiel de F1.

Étant donné l’attente de cette nouvelle fonctionnalité et le nombre de nouveaux facteurs qu’elle introduit dans le jeu, nous avons décidé d’examiner en profondeur ce que MyTeam a à offrir.

Tout d’abord, avant que votre brillante nouvelle équipe de F1 ne fasse ses débuts, elle a besoin d’une identité. Après avoir sélectionné le design de votre livrée, les couleurs et le logo et donné un nom à votre équipe, vous sélectionnez un sponsor titre, un fournisseur de moteur et choisissez un coéquipier à recruter dans le champ de Formule 2 2019.

Une fois conçue, vous pouvez «lancer» votre voiture. La personnalisation fonctionne de manière identique à la voiture multijoueur de l’année dernière, où vous choisissez une livrée pré-conçue et ajustez les couleurs à votre goût. Au moment de l’examen, les livrées des voitures étaient décevantes, mais c’est principalement parce que les livrées seront déverrouillées via le Paddock Pass qui ne sera disponible qu’aujourd’hui.

Une fois que le look de votre équipe est défini, vous participez à une courte interview d’introduction avec un avatar d’une précision effrayante de Will Buxton, dans lequel vos réponses aident à déterminer dans quels domaines de votre voiture vous souhaitez avoir un coup de pouce supplémentaire.

En son cœur, MyTeam prend les meilleures parties du mode carrière traditionnel et les révolutionne avec de nouveaux mécanismes de gestion substantiels. En tant que propriétaire et pilote d’équipe, vous contrôlez parfaitement les finances de l’équipe ainsi que le développement des voitures et des usines. Tout ce que vous faites vous rapporte de l’argent à dépenser pour la mise à niveau des installations de vos départements aérodynamique et châssis vers le marketing, tandis que vos points de R&D déterminent dans quelle mesure vous pouvez améliorer les performances de votre voiture.

Annonce | Devenez un partisan de . et allez sans publicité

Entre les week-ends de course, vous pouvez choisir les activités que votre équipe effectue, avec différentes récompenses en fonction de ce que vous faites. Si vous n’avez qu’une semaine entre les courses, choisissez-vous d’envoyer votre coéquipier débutant sur un cours de relations publiques pour aider à rendre votre équipe plus attrayante pour les sponsors, ou vous concentrez-vous sur le renforcement de l’équipe pour votre département de châssis afin de générer plus de points de ressources pour les mises à niveau?

Si vous n’avez jamais joué à un mode de gestion dans un jeu de sport auparavant, cela peut sembler un peu intimidant avec autant d’options pour investir, de votre voiture à vos installations en passant par les avantages. pour vous et votre coéquipier. Cependant, une fois que vous entrez dans le vif du sujet, il est incroyablement gratifiant de voir vos décisions porter leurs fruits et de sentir les performances de votre équipe augmenter au fil des saisons. Avec la rapidité avec laquelle le jeu traite votre emploi du temps, vous ne vous enlisez jamais du côté de la gestion, ce qui signifie que vous passerez la grande majorité de votre temps à courir.

L’une des touches les plus agréables réside dans la façon dont votre développement se reflète visuellement dans la façon dont vous pouvez voir chaque département évoluer à travers les scènes qui jouent en arrière-plan. Passer de votre coéquipier en jouant à F1 2020 sur un support de roue (qui peut résister à une méta-blague comme ça?) Et une petite télévision à une plate-forme en mouvement lorsque vous investissez dans votre simulateur est un excellent moyen de montrer comment est votre tenue développement.

Le sentiment d’appartenance que vous ressentez est quelque chose que le mode de carrière traditionnel ne peut tout simplement pas égaler. Comme vous commencerez le mode plus près de l’arrière de la grille que du devant, marquer ce premier point sera beaucoup plus gratifiant que de gagner une course dans une Ferrari en mode carrière.

Votre coéquipier jouera un rôle crucial dans le succès de votre équipe et c’est pourquoi le marché amélioré des pilotes dynamiques est potentiellement l’amélioration la plus importante du jeu de cette année. Tous les pilotes disponibles en F1 et F2 ont un niveau Acclaim, reflétant leur valeur sur le marché des pilotes. Chaque conducteur est évalué en fonction du rythme, de la course raciale, de la sensibilisation et de l’expérience, les meilleurs conducteurs exigeant des salaires plus élevés.

Nous avons attiré Kvyat à Team ..Si votre équipe est peu acclamée, vous n’aurez aucune chance de signer l’un des pilotes de F1 à l’exception peut-être de Nicholas Latifi. À mesure que les performances de votre équipe s’améliorent, votre réputation augmente également. Finalement, vous pouvez approcher des conducteurs établis comme Daniel Ricciardo ou Sergio Perez et si vous répondez à leurs attentes, ils seront prêts à signer avec vous aussi longtemps que vous pourrez vous le permettre.

Mais tout comme la réputation des pilotes peut augmenter et diminuer au fil des saisons ou même d’une course à l’autre, les capacités des pilotes s’améliorent et diminuent également avec le temps. Vous pourriez constater que des pilotes vainqueurs comme Valtteri Bottas ou même Sebastian Vettel pourraient perdre Acclamation au fil du temps s’ils luttent contre des coéquipiers, tandis que des pilotes plus jeunes comme Lando Norris peuvent devenir des produits de choix s’ils apprécient le succès sur la piste. Vous pouvez même embaucher un pilote recrue F2 et en faire progressivement un candidat au titre, si vous êtes prêt à y investir du temps et des ressources.

Annonce | Devenez un partisan de . et allez sans publicité

Au fil des saisons, les pilotes prendront leur retraite et seront remplacés par des pilotes de Formule 2, avec le champ 2020 prévu pour être ajouté au jeu dans une future mise à jour aussi. Si vous poursuivez un conducteur recherché par plusieurs équipes, vous pouvez vous lancer dans une guerre d’enchères pour tenter de gagner leurs services. Il apporte une véritable authenticité à MyTeam et au marché des pilotes et vous laisse constamment vous demander combien vous devriez investir pour obtenir ce pilote de marque dans votre équipe.

Mettre votre propre équipe sur la grille est extrêmement satisfaisant Dans un mouvement de conception incroyablement bienvenu, vous êtes libre de modifier et de personnaliser tous les aspects de votre équipe créée à tout moment. De la livrée et des couleurs aux combinaisons de course, au logo ou même au nom de votre équipe, vous pouvez changer ce que vous voulez, quand vous le souhaitez. Si vous avez envie de changer de look pour la nouvelle saison ou de jouer un nouveau rôle après un nouveau sponsor titre ou fournisseur de moteurs, vous pouvez le faire.

Tout comme en mode carrière, vous avez la possibilité d’exécuter un calendrier complet de 22 courses ou une saison de course plus courte de 16 ou 10. Portez des échelles de manière appropriée avec une saison plus courte, vous devrez donc toujours être conscient de l’usure des composants du bloc d’alimentation et des pénalités de grille, même vers la fin d’une saison de dix courses.

Il y a tellement de choses que MyTeam apporte à F1 2020 au-delà d’une simple nouveauté de voir une voiture que vous avez personnalisée affronter aux côtés de Ferrari, Red Bulls et Mercedes. C’est une fonctionnalité profonde et immersive qui pourrait bien s’avérer plus gratifiante que n’importe quel mode carrière auquel vous avez joué dans n’importe quel jeu de F1 à ce jour.

Pas de publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et vous inscrire

Comment nous avons testé F1 2020

Nous avons testé la PlayStation 4 et la version PC de F1 2020. Le PC a utilisé le matériel suivant:

Acheter F1 2020

. perçoit une commission sur les produits vendus via les liens vers nos partenaires affiliés ci-dessus, mais aucun frais supplémentaire ne vous est facturé. Voir ici pour plus d’informations.

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article . avec votre réseau: