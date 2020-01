Un regard sur le bilan mitigé du manager de Tottenham face aux Reds

La relation de Jose Mourinho avec les fans de Liverpool peut certainement être décrite comme compliquée.

Les kopites diront qu’ils ne l’aiment pas, mais depuis des années, ils n’ont rien donné pour voir le ‘Special One’ gérer leur club.

Mourinho affrontera Liverpool pour la 29e fois samedi

Mais d’une manière quelque peu tordue, on pourrait dire que Liverpool tient une place dans le cœur des Portugais.

Il aime sans aucun doute gagner là-bas et il n’a affronté aucun autre club que Liverpool dans sa carrière de manager.

Mourinho s’est heurté à eux à 28 reprises lorsqu’il était à la tête de Chelsea et de Manchester United, mais comment s’en sortira-t-il dans le match 29?

Liverpool est favori pour remporter le match, mais Mourinho a un bon bilan contre eux.

talkSPORT.com vous donne une ventilation du record “Special One” contre Liverpool au fil des ans.

Premier sort à Chelsea

En Premier League, Mourinho a connu beaucoup de succès contre Liverpool.

Il les a affrontés sept fois en Premier League, en gagnant cinq, en tirant un et en perdant une fois au cours de la période de trois ans où il a été le premier à Stamford Bridge.

Cependant, Mourinho n’a pas réussi tout seul dans les compétitions de coupe contre les Reds.

Chelsea a battu Liverpool en finale de la Coupe de la Ligue 2005 dans un match qui a vu les supporters des Mourinho scandaliser les Reds lors d’une célébration de silence après que Steven Gerrard ait marqué un but.

Mourinho n’a pas pu résister à la liquidation des supporters de Liverpool après que son équipe ait marqué

Mais Liverpool a été meilleur dans les coupes après cela, éliminant Chelsea des demi-finales de la Ligue des champions la même saison. Ils se sont rencontrés en phase de groupes de la Ligue des champions la saison suivante et ont disputé deux matchs nuls sans but, mais Liverpool a fini par terminer premier du groupe.

Liverpool a ensuite dépassé Chelsea en demi-finale de la FA Cup en avril 2006 avant de remporter le Community Shield lors du lever de rideau de la saison 2006/07.

En 2007, Liverpool a de nouveau dépassé Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions et Mourinho a quitté Chelsea quatre mois plus tard.

Mourinho a affronté l’ennemi Rafael Benitez lors de son premier passage à Chelsea

Le record de Mourinho contre Liverpool en première période à Chelsea

Joué: 16

Gagnés: 7

Tiré: 4

Perdu: 5

Taux de victoires: 43,75%

Deuxième sort en tant que Chelsea

La rivalité contre Liverpool a été suspendue pendant six ans avant que Mourinho affronte Liverpool sept fois de plus lors de son deuxième passage à la tête de Chelsea.

Il a doublé la ligue sur les Reds en 2013/14, y compris une victoire 2-0 à Anfield, qui a fait dérailler le titre de Liverpool cette saison.

Et dans le style typique de Mourinho, il a couru sur la ligne de touche pour célébrer avec la poche des fans de Chelsea à Anfield Road End.

Chelsea a remporté la ligue en 2014/15 et a battu Liverpool avant de faire match nul contre eux à Stamford Bridge, bien que le titre ait déjà été obtenu par ce match.

Brendan Rodgers était le patron de Liverpool lors du deuxième passage de Mourinho à Chelsea

Entre ces matchs, une demi-finale de Coupe de la Ligue a été prise en sandwich et ce sont Mourinho et Chelsea qui sont sortis en tête avec une victoire globale de 2-1 sur deux jambes.

Cependant, le dernier match de Mourinho en tant que patron de Chelsea s’est terminé par une défaite et il s’agissait en fait de la première victoire de Jurgen Klopp en Premier League alors que Liverpool a perdu 3-1 à Stamford Bridge en octobre 2015. Mourinho a été limogé deux mois plus tard après le terrible début des Blues dans la campagne.

Record de Mourinho contre Liverpool dans le deuxième temps à Chelsea

Joué: 7

Gagnés: 4

Tiré: 2

Perdu: 1

Taux de victoires: 57,1%

Manchester United

Mourinho a affronté Liverpool cinq fois de plus à Manchester United avec les trois premiers matchs nuls, dont deux sans but.

Il a ensuite pris le dessus sur Liverpool en février 2018, s’imposant 2-1 à Old Trafford.

Mais son prochain match contre Liverpool s’est avéré être son dernier match à la tête des Red Devils.

L’équipe de Klopp a gagné 3-1 à Anfield en décembre 2018, laissant Man United à onze points des quatre premiers, et Mourinho a été limogé deux jours plus tard.

Cette défaite à Anfield a signifié la fin de Mourinho à Man United

Record de Mourinho contre Liverpool à Manchester United

Joué: 5

Gagnés: 1

Tiré: 3

Perdu: 1

Taux de victoires: 20%

Quel sera le premier match de Mourinho contre Liverpool en tant que patron des Spurs?

