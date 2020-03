Un regard sur l’obsession du Japon pour les mascottes bizarres

Jacu-jii est un robinet de jacuzzi humain qui représente le Bureau des eaux d’Osaka. Un lapin de boxe nommé Super Hakuto-kun est le visage d’un service de train express. Il y a Melon Kuma, un terrifiant hybride fruit-ours qui promeut le tourisme, et Colon-chan, un personnage aux cheveux rose vif en forme d’intestin, qui encourage les coloscopies.

Aux États-Unis, les mascottes sont conçues pour plaire aux enfants et sont généralement associées aux marques de sport et de consommation. Ce n’est pas le cas au Japon, où presque chaque marque, préfecture et gouvernement local est représenté par une mascotte, promouvant tout, des produits locaux aux salons de pachinko et générant des milliards de dollars dans le processus. Et contrairement aux mascottes américaines qui existent pour se démarquer, les mascottes japonaises sont faites pour se fondre.

C’est le cœur du «yuru-chara», la promotion des mascottes dans le cadre de la vie quotidienne. L’artiste japonais Jun Miura est largement reconnu pour avoir inventé le terme en 2009, décrivant trois composants fondamentaux d’une mascotte yuru-chara:

Il doit transmettre un message d’amour fort pour sa ville natale.

Ses mouvements doivent être uniques et instables ou maladroits.

Il doit être simple ou décontracté et aimable.

C’est une recette qui fonctionne pour un public japonais, un mélange de loyauté régionale et d’auto-dépréciation dans un endroit où fleurit l’absurde. Bien que la vénération pour les personnages non humains remonte à l’impact culturel de Kami, les esprits qui forment le fondement de la religion polythéiste shinto, la récente prolifération du yuru-chara a commencé en 2007 avec Hikonyan, un chat samouraï créé par le Hikone gouvernement de la ville pour marquer le 400e anniversaire du château de Hikone. La mascotte n’était pas seulement populaire – c’était un phénomène. Les gens ont afflué pour voir Hikonyan, générant plus de 200 millions de dollars en dépenses touristiques. D’autres villes en ont pris note, espérant reproduire le succès de Hikone avec leurs propres mascottes. Les marques et les entreprises ont emboîté le pas.

Bien que le yuru-chara ait été initialement enraciné dans la connexion des gens aux marques, l’amour du public pour les personnages eux-mêmes a rapidement créé une demande de vêtements, d’accessoires, de nourriture, de jouets et à peu près tout ce qui pourrait être marqué avec l’image d’une mascotte. Les ventes de marchandises ont atteint 16 milliards de dollars en 2012, et la fidélité des fans n’a cessé de croître.

Chris Carlier dirige «Mondo Mascots», un compte Twitter populaire qui met en évidence le meilleur et le pire de la culture des mascottes du Japon, qui a fasciné Carlier lorsqu’il a déménagé à Tokyo depuis la Grande-Bretagne. Bien que Carlier ait parlé à de nombreuses personnes à l’intérieur des costumes, ils ne révèlent jamais leur identité, s’exprimant toujours avec caractère et uniquement pendant de courtes périodes. Beaucoup d’entre eux sont des employés à plein temps qui passent la plupart de leur temps à faire des apparitions publiques, dit-il, surtout s’ils représentent une marque ou une grande ville. Le travail est moins glamour dans les petites préfectures où les personnages sont souvent joués par des «jeunes employés de la mairie réticents» encordés dans le rôle.

Yuru-chara a eu une part équitable de l’exposition internationale, bien que les gens ne s’en rendent peut-être pas compte. Domo, un monstre moelleux en dents de scie qui représente le diffuseur public japonais, Nippon Hoso Kyokai, a acquis une grande popularité dans les communautés de mèmes naissantes Newgrounds et YTMND dès 2001. En tant que l’un des premiers mèmes identifiables d’Internet, il n’a pas fallu longtemps à Domo la marchandise a inondé le marché occidental, même si les gens ne savaient pas d’où venait l’image.

Lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, Ippei-Kun a captivé l’imagination des fans de football avec des tweets pleins d’ennui et de terreur existentielle. Le compte Twitter d’Ippei-Kun est devenu un élément incontournable de la Coupe du monde elle-même, élevant chacun des matchs du Japon et les transformant en quelque chose de tout à fait spécial. La juxtaposition d’une mascotte mignonne avec un désespoir écrasant l’âme a résonné avec un public occidental en grande partie à cause de la façon dont elle était bizarre, mais aussi à quel point elle reflétait parfaitement la société.

Carlier dit que des éléments de yuru-chara peuvent même être trouvés aux États-Unis, en particulier en ce qui concerne les adeptes du culte qui entourent les mascottes sportives de Philadelphie, qu’il considère comme la crème de la crème.

«Gritty ou le Phillie Phanatic sont aussi fous que ceux que vous trouverez au Japon», dit-il.

Gritty, le géant couvert de fourrure orange des Flyers de Philadelphie, est sans doute la mascotte la plus populaire dans les sports américains. Pourquoi? Parce qu’il est bizarre. Plus qu’un simple divertissement pour les enfants, Gritty harcèle régulièrement les journalistes, les fans et les joueurs avec ses pitreries et n’est pas étranger à la controverse. Même les gens qui ne s’identifieraient jamais comme des amateurs de sport reconnaissent toujours Gritty comme faisant partie de l’identité de la ville.

Alors que cet esprit définit la culture mascotte japonaise, une menace existentielle plane sur l’avenir à long terme du yuru-chara: le poids de sa propre popularité. Il y a tellement de mascottes au Japon, les responsables gouvernementaux ont poussé à l’abattage de mascottes moins populaires pour maintenir le système yuru-chara en vie. Le Grand Prix Yuru-Chara est un concours annuel où les fans votent pour leurs mascottes préférées, qui gardent également un œil sur la popularité des personnages parrainés par le gouvernement. Bien que cela aide à justifier pourquoi certaines mascottes ont de la valeur, il sert également à repousser ceux qui sont sous-performants.

On ne sait pas si le yuru-chara continuera à perpétuité. Ce qui est évident, cependant, c’est que les responsables sont terrifiés de voir la culture se terminer entièrement étant donné les avantages considérables pour les économies locales et les gouvernements qui auraient autrement du mal à obtenir des financements. Avec l’incroyable succès du yuru-chara vient la compréhension qu’une sursaturation du marché pourrait entraîner son effondrement.

Pour l’instant, le yuru-chara prospère au Japon, où tout a une mascotte, et chaque mascotte a un but – au moins jusqu’à ce que la prochaine grande chose arrive.