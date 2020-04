Un regard sur qui vient après Trevor Lawrence

Si vous êtes triste que le repêchage de la NFL 2020 soit terminé – et je sais que je le suis – alors vous pensez peut-être déjà à la classe de l’année prochaine. (Encore une fois, je sais que je le suis.) Certains peuvent dire qu’il est trop tôt pour penser au repêchage de la NFL 2021, mais ce n’est tout simplement pas vrai – pas lorsque les perspectives de quart-arrière de la classe sont susceptibles de changer le teint de la ligue.

Nous parlons de Trevor Lawrence et Justin Fields. Nous parlerons sûrement d’un autre quart-arrière ou deux. Plus de signaleurs d’élite devraient émerger au cours des 11 prochains mois (pensez à la montée fulgurante de Joe Burrow du Jour 3 au N ° 1 dans l’ensemble). La classe de l’année prochaine aura probablement un autre groupe impressionnant de récepteurs, et l’une de mes perspectives préférées est une fin serrée. (Ce gars est un monstre total.)

Alors plongeons-nous. Commençons par penser au repêchage de la NFL 2021.

(Remarque: j’ai créé le projet d’ordre en fonction de la façon dont je pense que les équipes termineront la saison 2020… s’il y en a une. Cela ajoute donc une nouvelle couche d’intrigues à cette liste.)

1. Chicago Bears: Trevor Lawence, QB, Clemson – Il pourrait finir par être l’un des plus grands espoirs du quart-arrière de l’histoire du repêchage. Lawrence est spécial.

2. Jets de New York: Gregory Rousseau, EDGE, Miami – Il a mis en place 15,5 sacs au cours de sa deuxième saison et a la rare combinaison de taille et de vitesse pour en mettre encore plus en 2020.

3. Jacksonville Jaguars (de L.A.): Ja’Marr Chase, WR, LSU – Chase est une grande raison pour laquelle Joe Burrow était si bon en 2019. Ne vous méprenez pas: Burrow est un grand joueur. Mais Chase était imparable.

4. Oakland Raiders: Justin Fields, QB, Ohio State – Lorsque la bataille des quarts entre Marcus Mariota et Derek Carr se termine mal (et ce sera le cas), les Raiders se tourneront vers un joueur aux talents superlatifs. Le prospect de 6 pieds 3 pouces et 223 livres a lancé 3 273 verges avec 41 touchés et trois interceptions à un taux d’achèvement de 67,2%.

5. Los Angeles Chargers: Oregon OT Penei Sewell – Sewell, un attaquant gauche de calibre de franchise, revient au côté aveugle de Justin Herbert.

6. Lions de Detroit: Justyn Ross, WR, Clemson – Avec Tee Higgins dirigé vers les Bengals de Cincinnati, la production de Ross est susceptible d’exploser en 2020.

7. Washington Redskins: Patrick Surtain II, CB, Alabama – Il passera la saison 2020 à monter un film impressionnant dans la SEC en tant que starter de retour. Il a déjà démontré sa capacité de couverture élite en 2019.

8. Bengals de Cincinnati: Alex Leatherwood, OT, Alabama – Le côté aveugle de Burrow doit être protégé. Ce produit Crimson Tide devrait faire l’affaire, avec une taille, une technique et un athlétisme impressionnants.

9. Atlanta Falcons: Brevin Jordan, TE, Miami – Après un repêchage en 2019 qui était affamé de talents d’élite, le film de Jordan est une bouffée d’air frais. Il a tout ce dont il a besoin pour être un élite de la NFL.

10. New York Giants: Devonta Smith, WR, Alabama – Lui et son coéquipier Jaylen Waddle sont susceptibles d’aller dans la première moitié du premier tour, ce qui est fou parce que deux élargisseurs de l’Alabama ont participé au premier tour cette année. Le Crimson Tide a été empilé au récepteur l’an dernier.

11. Eagles de Philadelphie: Micah Parsons, LB, Penn State – C’est un chouchou de l’analytique, qui a épaté Pro Football Focus en 2019. Parsons a la capacité d’être un secondeur d’élite de tous les niveaux, en particulier en raison de sa compétence en matière de couverture. Lui et T.J. Edwards serait un tandem ridiculement talentueux.

12. Broncos de Denver: Marvin Wilson, DT, Florida State – Wilson fait régulièrement exploser les jeux offensifs, et est susceptible de construire une saison 2019 extrêmement impressionnante quand il a eu 44 plaqués, 8,5 plaqués pour la perte et cinq sacs.

13. Arizona Cardinals: Dylan Moses, LB, Alabama – Il a raté sa saison junior avec une blessure au LCA, mais reviendra sûrement au premier tour en 2020 avec une énorme saison. Il a de la vitesse et de l’intelligence pour s’appuyer sur sa saison 2018 quand il avait 86 plaqués et 3,5 sacs.

14. Panthers de la Caroline: Paulson Adebo, CB, Stanford – Il ressemblait parfois à un meneur de jeu d’élite dans le backfield défensif. Qu’est-ce qui le propulsera au premier tour? Il devra faire moins de tours dans la technique et la sensibilisation pour être un véritable coin d’arrêt, quelque chose que les Panthers sont susceptibles de trouver dont ils ont grandement besoin en 2020, même après un repêchage tous défensifs cette année.

15. Patriots de la Nouvelle-Angleterre: Jamie Newman, QB, Géorgie – Son mouvement de lancer est si net et il lance une balle assez profonde. Le transfert de Wake Forest devrait exploser dans l’offensive de la Géorgie. Il a régressé à la fin de la saison 2019, mais s’il peut se remettre sur la bonne voie sur le plan du développement, il pourrait entrer dans le top 10 des choix de ce projet. Cela dit, il était horrible contre Clemson en 2019, il doit donc absolument faire un pas en avant. Si le battage médiatique de Jarrett Stidham s’effondre, Bill Belichick pourrait être sur le marché pour un jeune QB.

16. Cleveland Browns: Jaylen Waddle, WR, Alabama – Nous avons mentionné Waddle plus tôt. Il est en ligne pour une saison monstre 2020. Il est un brûleur total et pourrait finir par avoir l’amour comme Henry Ruggs. Cleveland doit rajeunir au receveur. Même si les Browns n’échangent pas Odell Beckham Jr., l’équipe peut se séparer de Jarvis Landry sans répercussions majeures après 2020.

17. Vikings du Minnesota: Walker Little, OT, Stanford – Je ne suis pas sûr que les Vikings auront nécessairement besoin d’un tacle l’année prochaine, avec Riley Reiff sous contrat jusqu’en 2021 et Brian O’Niell ayant l’air d’être à la hausse. Mais ce n’est jamais une mauvaise chose d’avoir trop de talent au poste d’attaquant. Peu de choses peuvent devenir un protecteur aveugle d’élite.

18. Jaguars de Jacksonville: Travis Etienne, RB, Clemson – Leonard Fournette semble être à l’écart, et Etienne était probablement le porteur de ballon le plus complet du football universitaire. Il pourrait être le meilleur dans le repêchage de la NFL 2020, s’il sortait.

19. Cowboys de Dallas: Joe Tryon, EDGE / OLB, Washington – Tyron est un pass-rusher implacable dont le nombre de sacs humbles (8) pourrait augmenter considérablement en 2020. L’affaire de l’ailier défensif des Cowboys Tyrone Crawford expirera après 2020 et L’accord de Demarcus Lawrence est en place après 2021. Il est temps de reconstituer la position.

20. Pittsburgh Steelers: K.J. Costello, QB, Mississippi State – Costello, qui est en train de transférer de Stanford, a une sortie funky mais un fusée. Il sera en ligne pour remplacer Ben Roethlisberger, qui flirte avec la retraite.

21. Buffalo Bills: Israel Mukuamu, CB, Caroline du Sud – Il a mis la main sur quatre interceptions en 2019 et a démontré sa capacité à être un coin d’arrêt d’une longueur unique à 6 pieds 4 pouces. Il serait amusant à regarder en tandem avec Tre’Davious White.

22. Colts d’Indianapolis: Jay Tufele, DT, USC – C’est un joueur de ligne défensive intérieure perturbateur. Il fait partie de ces gars qui ne devraient pas être assez rapides pour enregistrer 4,5 sacs à 305 livres.

23. Packers de Green Bay: Rondale Moore, WR, Purdue – Une arme pour Aaron Rodgers. Ou sera-ce Jordan Love? (Je plaisante, en quelque sorte.) Moore a été ridicule lors de sa saison de première année, avec 114 captures, 1 258 verges et 12 touchés. Une blessure a fait dérailler sa deuxième saison, mais il va à nouveau éclater en 2020, juste à temps pour se poser au premier tour.

24. Titans du Tennessee: Creed Humphrey, C / G, Oklahoma – Viande et pommes de terre. C’est ce que fait Mike Vrabel. (Cela, et surpayer son QB et RB.)

25. Seahawks de Seattle: Trey Smith, OT / G, Tennessee – Le plaqueur droit Cedric Ogbuehi va bien, mais son contrat expire, et l’équipe pourrait passer à Smith, un collège monstrueusement puissant qui pourrait jouer du côté droit (ou bouger) à l’intérieur pour garder) dans la NFL.

26. Texans de Houston: Shaun Wade, CB, Ohio State – Wade est le gars qui va remplacer Jeff Okudah, le choix numéro 3 au repêchage de 2020. Et Wade ne risque pas de décevoir.

27. Tampa Bay Buccaneers: Andre Cisco, S, Syracuse – Il a amassé 12 interceptions au cours des deux dernières saisons. Ce ballon faucon va commencer le premier jour dans la NFL, tout comme il l’a fait au niveau du football universitaire.

28. Miami Dolphins: LaBryan Ray, DT, Alabama – Il est en ligne pour une charge de travail majeure en 2020, et bien que sa production soit minime à ce stade de sa carrière, il devrait revenir fort de sa blessure au pied qui l’a fait manquer le plus de la saison dernière.

29. 49ers de San Francisco: Sam Cosmi, OT, Texas – Sommes-nous sûrs que Mike McGlinchey est bon? Les 49ers peuvent trouver qu’ils veulent améliorer leur position de tacle droit. Cosmi leur donne cette opportunité.

30. Baltimore Ravens: Richard LeCounte, S, Géorgie – Ce serait vraiment amusant de voir LeCounte sur le terrain avec Earl Thomas. Ce serait un duo redoutable, avec une portée, des instincts et une férocité impressionnants.

31. New Orleans Saints: Kellen Mond, QB, Texas A&M – Pourquoi s’arrêter avec les quarts? Les Saints signent Jameis Winston, donc c’est peut-être un peu tiré par les cheveux. Mais nous sommes ici pour parler des QB, non? Sa force de bras est impressionnante, mais encore mieux, il sait quand atténuer la vitesse et livrer des balles avec le toucher. Tant qu’il ne se sent pas trop confiant avec cette capacité de lancer naturelle (et qu’il cause des ennuis à lui-même et à son équipe), il pourrait se retrouver au premier tour en 2021.

32. Kansas City Chiefs: Tamorrion Terry, WR, Florida State – Il a organisé 60 réceptions, 1 188 verges et neuf touchés en 2019. Le large de 6 pieds 4 pouces est un athlète brut qui doit travailler à générer de la production sur une route plus diversifiée. arbre. S’il pouvait s’ouvrir plus rapidement et plus près de la ligne de mêlée, il améliorerait considérablement son stock de tirant d’eau.

