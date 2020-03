Un regard sur ses luttes récentes montre des signes d’espoir

Pour la première fois de sa carrière professionnelle, Cam Newton est joueur autonome. Et avec tous les postes de quart-arrière de la Ligue, sauf trois ou quatre, verrouillés, il ne reste plus beaucoup de places libres à la table. Nous en sommes au point où il n’est pas hors de question que Newton, l’un des quarts les plus doués de l’histoire de la NFL, ne démarre pas quand (jamais) la saison 2020 démarre.

Cela semblait insondable il y a seulement deux ans, mais c’était aussi la dernière fois que nous voyions quelque chose ressemblant à distance à une Cam Newton en pleine santé. Après avoir terminé les deux saisons précédentes en réserve pour blessés, il est juste de demander si nous le ferons à nouveau.

D’un point de vue de 30 000 pieds, le scepticisme est logique. Ce n’est pas seulement que Newton n’a pas réussi à rester en bonne santé au cours des deux dernières saisons; c’est que l’une de ces blessures a été à l’épaule qui l’a lancé et a nécessité une intervention chirurgicale majeure. La dernière fois que nous avons tous regardé Newton jouer au football – ce match de football jeudi soir contre les Bucs lors de la semaine 2 – quelque chose n’allait clairement pas avec le quart-arrière de 30 ans. Il avait l’air… cassé.

Nous avons découvert plus tard que c’était une blessure de Lisfranc, qui finirait par la fin de la saison 2019 de Newton prématurément. Une blessure au pied avec un temps de récupération de trois à cinq mois n’effrayerait pas la plupart des équipes d’un quart de calibre de départ. Une épaule clochard le ferait, évidemment. La question mérite donc d’être posée: quelle était la cause profonde des mauvaises performances de Newton en 2019?

Pour répondre à cela, nous devons déterminer quels lancers ont donné le plus de problèmes à Newton au cours de ces deux matchs. J’ai tracé chaque lancer visant au-delà de la ligne de mêlée qu’il a tenté en 2019 …

Lorsque vous isolez les lancers précis et inexacts, il devient évident quels lancers ont causé le plus de problèmes à Newton:

Il ne pouvait pas lancer à sa droite. Plus précisément, il ne pouvait pas frapper des lancers à sa droite qui visaient en dehors des chiffres. Isolons ces lancers:

Lorsque Newton a raté ces lancers, il a raté haut pour la plupart. Je ne sais pas si une épaule faible est une explication viable. Les lancers en dehors des chiffres ne semblaient pas être un problème pour Newton lorsqu’il lançait à sa gauche. En fait, il était généralement précis lorsqu’il lançait vers le bas n’importe où ailleurs sur le terrain autre que son seul point faible particulier.

Les chiffres confirment ma carte. Voici les répartitions de Newton 2019 sur les lancers sur les côtés gauche et droit du terrain (en dehors des marques de hachage), via Sports Info Solutions:

LA GAUCHE:

Tentatives: 33

Objectif: 84,8%

Achèvement: 75,8%

Yards / tentative: 8.7

EPA: 10,2 (0,31 par tentative)

Taux de réussite: 66,7%

DROITE:

Tentatives: 44

Objectif: 54,5%

Achèvement: 45,5%

Yards / tentative: 5,9

EPA: -8,4 (-0,19 par tentative)

Taux de réussite: 36,4%

Vous regardez la différence entre l’un des pires quart-arrière de la NFL et l’un des meilleurs.

Alors qu’est-ce qui n’allait pas sur ces lancers à sa droite? J’ai demandé à Nate Tice, qui jouait au poste de quart-arrière au Wisconsin et travaillait sur des équipes d’Oakland et d’Atlanta après sa carrière universitaire, de jeter un coup d’œil à une coupe de ces lancers.

Tice dit que Newton avait l’air bien dans le match de la semaine 1 – même sur les lancers manqués à droite – mais cela a changé dans la semaine 2:

“Dans le match de Bucs, il semble que ses mécaniciens se soient détraqués parce qu’il compense son pied”, m’a dit Tice. «Voir son épaule avant se lever tous sur ceux-là? On dirait qu’il essaie de ne pas trop entrer dans l’avant de son pied et cela fait lever son épaule. “

Je ne peux pas dire avec une certitude absolue que le pied était la raison de tous ces vilains ratés, mais si Newton ne manquait pas de lancers à d’autres endroits sur le terrain et que le pied de plomb était le problème mécanique qui faisait que Newton manquait haut, Je pense que nous pouvons exclure l’épaule comme cause première de ces ratés. Si l’épaule de Newton était en fait le problème avec ces lancers du côté droit, cela apparaîtrait dans ses divisions de 2018. Et bien, ce n’est pas …

Tentatives: 196

Objectif: 83,3%

Achèvement: 70,4%

Yards / tentative: 7,0

EPA: 37,5 (0,19 par tentative)

Taux de réussite: 54,1%

Même si vous regardez ses chiffres après le match de la semaine 10 qui a lancé sa diapositive statistique, il a en fait mieux performé sur ces lancers:

Tentatives: 96

Objectif: 83,3%

Achèvement: 75,0%

Yards / tentative: 8.0

EPA: 28,2 (0,29 par tentative)

Taux de réussite: 61,5%

Newton a déclaré qu’il était complètement au-dessus des problèmes d’épaule en septembre dernier. Les chiffres semblent confirmer cela. Tout comme son film du match de la semaine 1 contre les Rams, qui comportait une poignée de lancers que seuls quelques quarts sont capables de faire.

Cela fait peut-être un certain temps que nous n’avons pas vu un Newton en pleine santé pour la dernière fois, mais cela ne fait pas longtemps que nous ne l’avons pas vu jouer un bon football. Au milieu de la saison 2018, seuls six joueurs avaient de meilleures chances de remporter le titre de MVP, selon William Hill Sportsbook. Après huit matchs, il était sur le point d’atteindre des sommets en carrière dans à peu près toutes les grandes catégories de passes. Tout cela avec une épaule qui n’était pas à 100%.

Maintenant, l’épaule est guérie et la seule préoccupation semble être la blessure de Lisfranc. Il n’y a pas de longue histoire de quart-arrière de la NFL souffrant de cette blessure particulière, mais la liste est encourageante. La saison 2011 de Matt Schaub s’est terminée par un Lisfranc; il a fait son deuxième et dernier Pro Bowl en 2012. Ben Roethlisberger a subi une blessure à Lisfranc en 2015 et cela ne l’a pas empêché de faire le Pro Bowl en 2016 et 2017. Les deux gars étaient plus âgés que Newton actuellement lorsqu’ils sont revenus .

L’épaule ne semble pas être un problème. Le pied ne devrait pas être un problème à l’avenir. S’il est en bonne santé, Newton est sans doute l’un des dix meilleurs quarts-arrière de la NFL, et il se produisait à ce niveau la dernière fois que nous l’avons vu quelque part près de la santé.

Alors, qu’attendent les équipes dans le besoin? Signez Cam Newton.

.