Un résultat qui sera anecdotique si River quitte le champion de Super League samedi

River a eu une nuit noire en Équateur à ses débuts dans la Copa Liberta dores. C’était prévisible pour beaucoup, étant donné qu’il jouait à la hauteur de Quito et avec une équipe complètement alternative. Des joueurs qui ont improvisé dans des positions et qui n’ont pas pu être à la hauteur du match.

Le millionnaire s’est complètement trompé et a perdu 3-0 contre la Liga. Enrique Bologna a été expulsé en seconde période et la différence aurait pu être plus grande (les objectifs sont toujours importants pour définir les groupes).

La défaite de River était très prévisible. Aller à Quito avec une équipe totalement alternative était attendu. Maintenant, il doit changer la puce et savoir que dans 3 jours, il affrontera l’Atlético Tucumán à la recherche d’un nouveau titre: la Super League.

Au-delà des débuts avec le pied gauche, l’esprit de tous River est dans le match de samedi contre l’Atlético Tucumán. La dernière date de la Super League est jouée et Marcelo Gallardo cherchera à obtenir son premier championnat local. Boca fait une différence et c’est pourquoi il est obligé de garder les trois points.

S’il parvient à le faire, ce seront toutes les célébrations et le résultat à Quito sera pour l’anecdote. Personne ne s’opposera à avoir été battu, car l’objectif principal du semestre est d’obtenir le tournoi et ce n’était pas une bonne idée de porter les gros titres.

En cas de ne pas pouvoir être couronné le week-end, sûrement la façon dont il a été perdu fait mal et il y aura des inquiétudes en pensant à ce qui va arriver chez les Libérateurs. Le football est une décision et avec le journal du vendredi, il semble correct de choisir une équipe complètement alternative. Les Libérateurs sont longs et peuvent attendre, le championnat ne l’est pas.

Il est temps que les joueurs de l’équipe de Núñez mettent toutes leurs énergies samedi et se concentrent sur la victoire contre l’Atlético Tucumán. Ils étaient la meilleure équipe du tournoi et étaient tous 2020 au sommet, mais rien ne les aidera s’ils ne couronnent pas le dernier jour. Vont-ils terminer la Super League avec joie?