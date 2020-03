Un sac postal masqué sans public – La sonnerie

David Shoemaker et Jim Cunningham passent par vos questions dans cette nouvelle ère de lutte professionnelle, discutant des matchs sans membres du public (02:00), si des lutteurs peuvent bénéficier de cette nouvelle situation (14:15), quelles innovations la WWE et AEW pourraient venir (22:30), comment cela affectera WrestleMania 36 (29:45), l’apparition de l’Undertaker à Raw (31:30), que cinq lutteurs qu’ils aimeraient voir composent la foule (36:00), et bien plus encore.

