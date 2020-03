Un scientifique de génie obtient un aimant coincé dans le nez en essayant de fabriquer un dispositif de prévention des coronavirus

Dans un autre signe que 2020 passera comme l’année la plus étrange de mémoire récente, un astrophysicien australien essayant de construire un dispositif de prévention des coronavirus fait maison s’est retrouvé à l’hôpital après avoir eu des aimants en néodyme puissants coincés dans son nez.

Le Dr Daniel Reardon était en train de construire un prototype de collier qui avertissait le porteur qu’ils se touchaient le visage quand il s’ennuyait un jour et commençait à jouer avec les aimants de terres rares qu’il utilisait pour construire l’appareil. Il en attacha deux à l’intérieur de ses narines, deux à l’extérieur. Mais quand il est allé les retirer, ils ont été attirés les uns par les autres et il n’a pas pu les déloger.

«J’essayais de les retirer, mais il y a une crête au bas de mon nez que vous ne pouvez pas dépasser. Après avoir lutté pendant 20 minutes, j’ai décidé de rechercher le problème sur Google et j’ai trouvé un article sur un garçon de 11 ans qui avait le même problème. La solution était plus d’aimants. A mettre à l’extérieur pour compenser la traction de celles à l’intérieur.

Alors que je tirais vers le bas pour essayer de retirer les aimants, ils se sont accrochés les uns aux autres et j’ai perdu ma prise. Et ces deux aimants se sont retrouvés dans ma narine gauche tandis que l’autre était à ma droite. À ce stade, je n’ai plus d’aimants. »

C’est à ce moment que Reardon a tenté de pivoter sur une pince pour l’aider à résoudre le problème du nez-aimant, mais cela n’a fait qu’empirer les choses.

“Chaque fois que je rapprochais la pince de mon nez, mon nez entier se déplaçait vers la pince, puis la pince se collait à l’aimant.”

Heureusement, l’homme très intelligent avec des aimants dans le nez allait bien. Les médecins ont réussi à retirer les aimants, dont un qui a glissé accidentellement dans sa gorge.

Il s’agit absolument d’une situation à ne pas essayer à la maison. Non seulement les aimants en néodyme sont extrêmement puissants, mais ils comportent un risque légitime de blessure ou de mort, en particulier s’ils sont ingérés. Selon l’Institut national de la santé, plus de 12 000 cas de blessures par aimant aux terres rares ont été signalés chez les enfants de 2002 à 2011, une intervention chirurgicale étant requise dans 69% des cas.

Donc, que vous soyez astrophysicien ou que vous vous ennuyiez simplement à la maison, laissez cette histoire servir d’avertissement: ne jouez pas avec des aimants.