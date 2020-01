Un skieur de fond de Yellowstone attaqué par un coyote

Une femme de 43 ans a été mordue par un coyote mardi alors qu’elle faisait du ski de fond dans le parc national de Yellowstone.

La femme non identifiée, qui skiait sur Grand Loop Road près de South Rim Drive lors de l’attaque en milieu de matinée, a été soignée pour des blessures par perforation et des lacérations à la tête et au bras.

Elle a ensuite été transportée dans un établissement médical voisin, selon un communiqué de presse publié mercredi.

La route, dans la région de Canyon Village, était temporairement fermée aux skieurs. Le coyote a été localisé et tué, et sera testé pour la rage.

«De telles rencontres sont rares, mais elles peuvent se produire», a expliqué le biologiste du parc, Doug Smith. «Nous soupçonnons que ce coyote pourrait être affamé en raison de la présence de piquants de porc-épic dans sa mâchoire inférieure et à l’intérieur de sa bouche. Son jeune âge a probablement entraîné son mauvais état et son comportement irrégulier. »

La plupart des routes du parc sont fermées aux automobiles pour la saison, mais certaines sont ouvertes au ski et à d’autres activités hivernales.

–Les images génériques de coyotes sont une gracieuseté du National Park Service

.