Un spécialiste de la hanche avertit que les célibataires pourraient être trop pour Andy Murray après le dernier revers

Un chirurgien orthopédiste consultant a averti que si la dernière blessure à la hanche d’Andy Murray ne s’améliore pas, cela «pourrait être la fin» de ses espoirs de jouer au tennis en simple de compétition.

Avoir subi chirurgie de resurfaçage de la hanche Au début de 2019, Murray a fait un retour provisoire en double en juin, puis l’a intensifié en août pour faire un retour en simple.

Tout s’est déroulé comme prévu alors qu’il a fini par gagner le Open d’Europe à Anvers en octobre, mais il a ensuite été blessé à l’aine lors de la coupe Davis en novembre.

Il s’est ensuite retiré de la Coupe ATP et de l’Open d’Australie avant d’annoncer plus tôt cette semaine qu’il manquerait également l’Open Sud de France et le Tournoi Mondial de Tennis ABN AMRO en février.

Le dernier revers de blessure d’Andy Murray doit être considéré comme une préoccupation

Giles Stafford, un chirurgien orthopédiste consultant, admet que les signes avant-coureurs clignotent pour Murray.

“Si cela ne s’améliore pas, cela pourrait être la fin de ce que Andy espère réaliser”, a-t-il déclaré à l’agence de presse PA.

«Cela limitera son retour. Il pourrait peut-être jouer en double mais le simple pourrait être trop pour lui. C’est donc évidemment une préoccupation pour l’avenir.

“En ce qui concerne la façon dont les choses évoluent, si la blessure ne s’améliore pas, ou quand il recommence à jouer et que le problème réapparaît, alors il doit évidemment penser à où il va.”

Après avoir annoncé son dernier revers, Murray a révélé que “l’ecchymose osseuse prend plus de temps à guérir qu’on ne le pensait”.

Il a ajouté: «Je ne veux rien précipiter ou mettre un calendrier sur ma récupération. Je vais écouter mon corps et prendre du recul sur le terrain pour concourir quand le moment sera venu. “

Stafford prévient que les ecchymoses osseuses pourraient prendre des mois à guérir.

“Il est affirmé que l’implant de hanche d’Andy a une meilleure amplitude de mouvement qu’un remplacement conventionnel standard et ce n’est pas le cas”, a déclaré Stafford.

«L’un des problèmes est qu’il a une amplitude de mouvement réduite parce que vous enregistrez le col natif du fémur juste sous le ballon. Cela peut pénétrer dans la cupule métallique prothétique plus tôt que ne le ferait une prothèse de hanche normale.

«Je suppose que le problème avec Andy est qu’il pousse beaucoup de force à travers la hanche, et j’imagine que ce qui se passe, c’est que son col fémoral natal heurte la cupule en métal et provoque de nombreuses ecchymoses sur l’os de la cuisse .

«Le problème est qu’avec le temps, la coupelle métallique peut creuser une encoche dans l’os juste sous la balle, et si cela continue, elle peut prédisposer l’os à se casser.

«Si tel est le cas, il devra changer certains aspects de sa façon de se déplacer, et se mettre au ballon et des choses comme ça pourrait devenir un problème. Ils attendent simplement que les ecchymoses s’améliorent, mais cela pourrait prendre des mois. »

