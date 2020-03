Un tableau terrifiant montre comment toutes les équipes de la NBA pourraient l’obtenir

La NBA a stupéfié le monde sportif mercredi soir lorsque la ligue a annoncé qu’elle suspendait sa saison indéfiniment à la suite d’un joueur de l’Utah Jazz testé positif pour le coronavirus.

Selon un rapport de The Athletic’s Shams Charania, ce joueur est Rudy Gobert, qui a fait la malheureuse blague de se frotter les mains sur les microphones des journalistes il y a quelques jours seulement pour se moquer de la panique causée par la maladie.

Les résultats positifs de Gobert font peur à la ligue, mais ce qui fait aussi peur, c’est que les Jazz sortent d’un road trip qui les a vus visiter des villes de haut en bas de la côte est. Je suis presque certain qu’ils surveillent étroitement les joueurs et le personnel de toutes ces équipes, ainsi que les coéquipiers et le personnel de soutien de Gobert.

Ce qui est encore plus effrayant que tout cela, cependant, c’est que le nombre de villes visitées par Gobert peut être sans importance. Comme le montre ce tableau de StatMuse, il y a tellement de déplacements fréquents dans la NBA que même un seul match – Jazz contre Raptors, il y a six jours – pourrait connecter les 30 équipes de la ligue.

En moins d’une semaine.

La NBA n’est évidemment pas une entreprise normale, mais ce tableau peut vous montrer à quelle vitesse de nombreuses personnes différentes peuvent être connectées, partout dans le pays (et dans le monde).

Remarque importante: Ce graphique ne dit PAS que la maladie a définitivement voyagé dans toutes ces équipes. Nous n’avons aucune idée si quelqu’un a contracté quoi que ce soit, et s’ils l’ont fait, nous ne pourrions probablement pas le connecter à une seule personne car ces joueurs voyagent et entrent en contact avec des tonnes de personnes chaque semaine.

Le fait est que toutes ces équipes s’affrontent en succession rapide, et il est facile de voir comment quelque chose comme ça pourrait se propager dans toute une ligue. La NBA a pris la bonne décision en suspendant la ligue.

