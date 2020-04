Un virologue propose que le football revienne et que les joueurs portent des masques

Les organisations correspondantes continuent d’étudier comment reprendre les compétitions dans le monde du football. Aujourd’hui, tout est encore dans l’air malgré l’intention de terminer les ligues nationales et aussi les compétitions européennes. Les dates, les calendriers possibles, les mesures de protection des footballeurs sont étudiés … La dernière proposition a été dele virologue Marc van Rast, qui suggère que le football revienne maintenant et que les joueurs rivalisent avec les masques faciaux.

«C’est une option à considérer. Bien sûr, ce ne sont pas des masques chirurgicaux, qui ne conviennent absolument pas. Sur Internet, il existe des masques anti-pollution qui peuvent être portés par les joueurs de football ou les cyclistes. Ce sont des masques plus confortables », explique le virologue dans les médias français Le Soir.

Marc van Ranst conseille la ligue belge sur la crise des coronavirus et l’UEFA a également demandé l’avis du Belge, qui a joué un rôle clé dans la décision de mettre fin au championnat national dans son pays. “J’ai l’impression que l’UEFA commence à voir que jouer au football n’est plus possible cette saison. Nous devons être honnêtes: des événements massifs comme des matchs de football ou des festivals de musique seront parmi les dernières choses que nous autoriserons à nouveau “, ajoute-t-il.

Van Ranst, virologue de prestige reconnu en Belgique, fait partie du groupe d’experts consulté par le gouvernement belge dans la gestion de la crise de Covid-19, dont il parle en connaissance de cause. De ses paroles, il est extrait qu’il sera difficile pour les compétitions de reprendre normalement, et pépouse l’idée que les footballeurs portent des masques faciaux jouer et ainsi éviter les infections. En tout cas, il semble étrange que les joueurs acceptent cette mesure et que l’UEFA risque que le football devienne un nouveau foyer de la pandémie.