Un voyage dans la radio de Boston le jour où Tom Brady a quitté les Patriots

L’ancien secondeur des Patriots Ted Johnson était au milieu d’une diatribe au sujet de la décision de la NFL de tenir une agence libre pendant une crise sanitaire mondiale lorsque la nouvelle a éclaté. “Ils veulent maximiser cette période, quand aucun autre sport n’est pratiqué …”, a-t-il déclaré à la fin de la troisième heure de mardi, Toucher & Rich, la populaire émission radiophonique sur les sports de Boston.

Il n’a pas pu finir sa pensée. Pendant un moment, il y a eu quelque chose de plus urgent à discuter qu’une pandémie et une distanciation sociale. “Accrochez-vous, accrochez-vous, arrêtez, arrêtez, arrêtez, arrêtez, arrêtez”, a interrompu Jon Wallach, le journaliste de l’émission. “Tom Brady vient de tweeter cela.”

À l’heure actuelle, la plupart connaissent la composition de cette déclaration: Brady, le vétéran de 20 ans de la NFL et six fois champion du Super Bowl, a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il ne reviendrait pas aux Patriots, la seule franchise qu’il ait jamais connue. . Quelques heures plus tard, la nouvelle a annoncé qu’il aurait signé avec les Buccaneers de Tampa Bay. Mais juste avant 9 h HE, Wallach a lu les messages de Brady à haute voix pour la première fois – à lui-même, à ses co-hôtes et à une région qui attendait avec impatience la décision du quart-arrière pendant la majeure partie de l’année écoulée. Quand il est arrivé à la révélation – “Même si mon voyage de football aura lieu ailleurs” – le ton de Wallach a augmenté. “Tom Brady s’en va”, a-t-il déclaré avant de poursuivre avec les autres. Peu de temps après, un producteur jouait les sons apocalyptiques de «O Fortuna», et une nouvelle réalité se préparait dans toute la Nouvelle-Angleterre.

“Oh mon garçon”, a déclaré le co-hôte Fred Toucher. “Ça va être bizarre.”

Mardi était le jour du départ de Tom Brady – un jour que tout le monde savait possible, mais qui a quand même secoué le monde du sport. Et les deux principales stations de radio sportive de la Nouvelle-Angleterre sont devenues son point zéro. Pendant des années, WEEI et 98.5 The Sports Hub ont servi d’espace commun aux amateurs de sports de Boston, où les victoires ont été célébrées, les complots théorisés et les haches broyées. À partir d’août dernier, après que des informations ont fait surface sur le fait que Brady pourrait jouer ailleurs en 2020, les stations sont également devenues des plaques tournantes pour les détectives amateurs trop zélés: Brady a-t-il acheté une maison à Greenwich, Connecticut? Quel message essayait-il d’envoyer avec cette publicité Hulu? Cherchait-il à inscrire ses enfants dans une école de Nashville?

Mardi, cependant, les deux stations ont été réduites à des points de départ pour une base de fans qui n’en avait pas beaucoup souffert au cours des deux dernières décennies. Le modèle Kübler-Ross a été diffusé pendant des heures: il y a eu un déni («Cette chose n’est pas chose faite», a averti Andrew, un fan des Patriots appelant d’Orlando), des négociations (Gary dans le Rhode Island espérait un retour à la maison de Jimmy Garoppolo) et la tristesse. (“C’est comme être dans la cour de l’école, et l’intimidateur vous bat, puis vous descendez, et il vous donne un coup de pied dans la tête”, a déclaré Mike de Dracut.)

S’il y avait un refrain constant tout au long de la journée, c’était de la colère. Et la plupart d’entre eux visaient une seule personne. Peu de temps après que Brady ait publié sa déclaration en ligne, un récit s’est emparé du fait que l’entraîneur-chef Bill Belichick avait essentiellement contraint le triple joueur par excellence à quitter la ville. La relation entre le principal décideur du personnel des Patriots et le quart-arrière vedette fait l’objet d’intrigues depuis des années. Cela a fait l’objet d’enquêtes à couper le souffle, même si certains disent que toute faille entre l’entraîneur et le QB a été exagérée. Mais alors que les fans luttaient avec anxiété et angoisse, Belichick est devenu le bouc émissaire naturel. Dans les jours qui ont précédé mardi, il a dépensé l’espace limité disponible pour l’équipe en ramenant les jumeaux McCourty et le gardien de l’appel d’offres Joe Thuney avec l’étiquette de franchise. Le point de discussion s’est emparé du fait qu’il avait donné la priorité à ces joueurs par rapport à Brady – et avait peut-être fait peu d’efforts pour le conserver malgré l’absence de quart-arrière sur la liste au-delà de Jarrett Stidham et Cody, le quatrième rond de 2019, flippant Kessler.

Les habitants de la radio de Boston ont martelé Belichick pour sa gestion de la situation, rien de plus que l’animateur du Sports Hub et l’ancien quart-arrière des Patriots Scott Zolak, qui a renversé quelques chaises dans le studio en apprenant la nouvelle. “Je suis en colère, confus, inquiet”, a-t-il déclaré. «Je sais que tout a une fin. Ce qui me bouleverse, c’est la fin bizarre et maladroite. ” Les appelants n’étaient pas beaucoup plus compréhensifs. Tony appelant de son camion ne pouvait pas croire que Belichick aurait pu mettre Brady de côté aussi facilement qu’il l’avait fait avec les Danny Amendolas du monde. Adam de Braintree a fustigé l’affinité de l’entraîneur pour les «petits équipiers spéciaux astucieux» et a déclaré que ce shtick se porterait mince sur «M. Kraft »maintenant que le quart-arrière a disparu. (Oui, de nombreux adultes ostensiblement adultes en Nouvelle-Angleterre se réfèrent au propriétaire des Patriots, Robert Kraft, comme «M. Kraft» dans la conversation de tous les jours.) Michelle à Rockland a déclaré que son allégeance suivra Brady partout où il ira; Quant aux Pats, «je veux qu’ils tombent à plat ventre», a-t-elle dit. “0-16.” Mais personne n’a résumé la situation aussi succinctement que le premier appelant de Toucher & Rich après la nouvelle: un homme, bien sûr, nommé Sully.

“Ouais, euh, je suis complètement en colère contre Belichick et comment il a géré toute cette situation”, a déclaré Sully. “Tout ce que Brady voulait, c’était un salaire qui avait du sens après 20 ans et six championnats, et il ne pouvait même pas l’obtenir?”

“Je n’ai pas de Bruins, je n’ai pas de Red Sox, maintenant je n’ai pas de putain de Tom Brady.” —Rick à Plymouth

Dans toute la ville, sur les ondes de WEEI, Dale Arnold a ouvert son émission de l’après-midi, Dale & Keefe, en disant que “nous avons trouvé quelque chose pour pousser l’auto-quarantaine et COVID-19 hors de notre champ d’attention ici.” Arnold a également déploré le fait qu’il n’y avait pas de points d’arrosage ouverts où les fans des Pats pouvaient noyer leurs peines – le jour de la Saint Patrick à Boston, rien de moins. Une poignée de premiers temps / de longs moments ont fait écho à ses sentiments. Prenez Rick à Plymouth, qui a qualifié mardi l’un des «jours les plus sombres de l’histoire du sport à Boston». “Je n’ai pas de Bruins, je n’ai pas de Red Sox, maintenant je n’ai pas de putain de Tom Brady.”

Rick a au moins mieux réussi que Tony à Bridgewater, dont les tentatives de se forger pour le moment n’ont pas tout à fait fonctionné. “C’est comme avoir un ami qui meurt, et soudain, 17, 18 mois plus tard, vous entendez qu’il est décédé”, a déclaré Tony. “Vous êtes triste, mais vous vous y êtes mis.” («Jésus», marmonna le co-hôte d’Arnold, Rich Keefe, en réponse.)

Ce sont des temps sombres en Nouvelle-Angleterre, où le ciel peut sembler tomber même les jours les plus ensoleillés. Et les temps sombres peuvent conduire à des questions plus sombres, dont beaucoup ont été posées à la radio mardi. Est-ce que Jarrett Stidham, démarreur de sauvegarde et de facto, mérite un coup de feu? (Un appelant pensait que Belichick se dirigeait vers Stidham à cause du népotisme, la signification du mot népotisme serait damnée.) Andy Dalton et Nick Foles seraient-ils des remplaçants appropriés pour Brady? (Les avantages et les inconvénients de chaque quart-arrière ont été discutés dans de longues diatribes, généralement précédées de soupirs profonds.) Et le plus pénible de tous: Comment les Patriots ont-ils laissé Brady s’enfuir… aux Boucaniers? (“Tom Brady est un type de Four Seasons”, a déclaré l’hôte de Sports Hub Tony Massarotti. “Tampa est des joints de bande. C’est le côlon de l’Amérique, et ils demandent à Brady d’effectuer une coloscopie.”)

Au milieu de la tragédie dramatique, des mauvaises vibrations et des débats sur les quarts qui pourraient être largués des Bengals et des Jaguars, la radio de Boston a trouvé de la place pour des célébrations, du moins en quelque sorte. Les deux stations de premier plan ont déployé de longs montages, l’un réglé sur «Time of Your Life» de Green Day et l’autre sur «With or Without You» de U2. Les faits saillants qu’ils contenaient étaient nombreux. Il y avait des clips de la nuit du repêchage en 2000, lorsque Brady est tombé en Nouvelle-Angleterre au choix no. 199; de la première victoire de la dynastie au Super Bowl en février 2002; de moments souvent oubliés, comme une victoire de retour en saison régulière contre les Saints en 2013; et de la dernière série de championnats, culminant avec le triomphe du Super Bowl LIII contre les Rams. Mais comment résumer une course de deux décennies qui ne ressemble à rien dans l’histoire du football en quelques spots de 60 secondes? Pouvez-vous commémorer l’éclatement du plus grand duo entraîneur-QB avec une musique et des platitudes tristes? Il s’avère que cela est difficile à faire, surtout le jour de l’annonce du divorce.

Tom E. Curran, un journaliste de NBC Sports Boston et fan des Patriots de 40 ans qui est apparu sur Dale & Keefe mardi, a fait de son mieux pour mettre les nouvelles en perspective. Autant qu’il voulait attribuer la responsabilité de la sortie de Brady, il était reconnaissant, en partie à cause de tout ce que le quart-arrière avait fait pour la franchise, et en partie à cause de ce que la course sans précédent de l’équipe lui avait permis, ainsi qu’à d’autres personnalités des médias locaux. “Le succès que j’ai eu sur le plan professionnel n’est pas complètement dû au fait que je suis un adepte des mots”, a-t-il déclaré. “C’est à cause de qui je couvre. Si j’avais couvert les Browns, les Cardinals, qui sait. »

Cette dernière partie explique pourquoi les fans des Patriots sont vraiment en colère. Oui, ça fait mal de perdre le plus grand quart-arrière de tous les temps, quelqu’un dont l’ubiquité en Nouvelle-Angleterre est antérieure à de nombreuses amitiés, mariages et enfants. Mais ce qui fait le plus mal, c’est l’idée que les Pats redeviennent une autre équipe de football. Avant que Mo Lewis élimine Drew Bledsoe d’un match en 2001 et propulse Brady en action, les Patriots étaient également un coureur, défini par une longue histoire de déception. Les 19 années écoulées depuis lors ont été un cadeau pour les fans de Boston, même si les débats radiophoniques ne l’ont pas toujours traité comme tel. Avec le départ de Brady, la dynastie est morte, les fans peuvent avoir à s’inquiéter du classement de l’AFC East pour la première fois en une génération, et une région entière est laissée à traiter ses émotions sur les ondes.

“Du point de vue des fans, c’est une énorme perte”, a déclaré Mary de Hartford sur le Sports Hub. “Je suis une personne qui n’a jamais écouté la radio sportive de ma vie, mais Tom Brady m’a amené vers vous.”

Bien sûr, Brady l’a également amenée à des gens comme Paul de Revere, un appelant qui a dit qu’il espérait que mardi lancerait «la malédiction Brady». “Ils ne vont pas gagner de conneries, et j’espère qu’ils ne gagneront plus jamais rien”, a-t-il déclaré.

Fred Toucher avait raison. Ça va être bizarre.

