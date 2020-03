Un vrai combat dans les coulisses avec Chris Jericho, affirme que Triple H l’a enterré

Goldberg est aujourd’hui une énigme dans le divertissement sportif.

L’athlète de 53 ans a connu l’une des courses les plus chaudes de l’histoire de l’entreprise en 1997-1998. Après avoir mené 173-0 pour commencer sa carrière dans la WCW – prétendument – l’ancien plaqueur défensif de la NFL avait une mystique fraîche et unique qui a pris feu rapidement.

Goldberg a eu beaucoup plus de succès à la WWE la deuxième fois

Il a aidé la WCW à continuer sa domination sur la WWE pendant cette période mais tout comme la WCW dans les Monday Night Wars, son personnage semblait perdre un peu de vapeur au tournant du millénaire.

Naturellement, il gagnait de l’argent avec la WCW et lorsque la WWE a racheté l’entreprise en 2001, il lui restait encore un peu de temps pour conclure son contrat avec de l’argent fantastique. Il n’était pas pressé de faire le saut.

La WWE ne voulait pas acheter de talent de leurs accords exceptionnels avec la WCW, surtout maintenant qu’ils étaient le seul concert en ville. Les débuts de Goldberg à la WWE ne se matérialiseront donc qu’en 2003.

Selon un employé de longue date de la WWE – on doit le dire – Bruce Prichard, The Rock est celui qui a étendu l’idée à Goldberg de rejoindre la WWE et de travailler ensemble comme sa première querelle.

The Rock a mis Goldberg en 2003

Le Rock était en route pour Hollywood et voulait mettre Goldberg de la meilleure façon possible avant son départ. Alors que sur le papier, une victoire convaincante sur The Rock semble être le début ultime, cela ne s’est pas vraiment déroulé de cette façon.

Comme le rappelle Prichard, ils savaient assez tôt que cela n’allait pas fonctionner.

«Ce fut une expérience ratée avec Goldberg. Les deux gars de WrestleMania XX étaient sur le point de sortir. C’était une de ces situations où nous avions construit pour le match. Brock nous a annoncé qu’il voulait partir et essayer le football professionnel. Bill était mécontent et le temps de Bill touchait à sa fin. Il a été construit et ensuite il s’est effondré. Il a fait long feu. C’était horrible.

«Il y a eu beaucoup de déception et je pense qu’il y avait tellement d’anticipation. Même en remontant aux débuts de Goldberg à son arrivée, il est venu travailler avec Rock. Après trois semaines, ce n’était plus là. Ce n’était pas pareil. Dans cette position, Rock a profité de chaque occasion pour briller. Je vois cela comme une sorte d’expérience ratée lorsque Bill est venu pour la première fois à la WWE. »

Prichard continue en affirmant que Rock voulait abandonner les plans tôt et pivoter pour travailler avec Rey Mysterio, mais il était déjà trop tard et les roues étaient en mouvement.

Encore une fois, sur le papier, les choses ne se sont pas trop mal passées pour Goldberg à la WWE en 2003-04. Il n’a perdu que quatre fois au cours de ces 12 mois de travail et l’un d’eux était le match Royal Rumble qui est loin d’être une perte.

WWE

Stone Cold Steve Austin donne à Goldberg un Stone Cold Stunner après un terrible match de WrestleMania contre Brock Lesnar

Il a battu The Rock à ses débuts, a battu Brock Lesnar lors de son dernier match à WrestleMania 20 – même si la foule détestait cela – et il a couru avec le titre mondial. Tout cela avec seulement quatre défaites? Vraiment pas si mal.

Le fait que Triple H / Evolution ait été impliqué dans toutes ses pertes n’a certainement pas aidé les perceptions. C’était à une époque où Triple H était accusé d’avoir une pelle en or et il avait apparemment gagné la guerre avec Goldberg.

S’adressant à Stone Cold Steve Austin sur le WWE Network, Goldberg a admis qu’une partie de sa course était de sa faute, mais il pensait que la WWE l’avait également mal utilisé.

«Je veux dire que j’ai passé toute l’année là-bas sur la défensive et cela s’est traduit par une offensive. C’est juste, homme en toute honnêteté, je voulais juste m’entendre. Je voulais juste faire partie de l’équipe. Hé, donnez-moi une responsabilité – je peux le remorquer. C’était différent.

«Ce que c’était que d’avoir accompli ce qu’ils voulaient accomplir avec moi pour l’année était de complètement ignorer ce que j’avais gagné avant cela et de m’avoir à côté de vous [at WrestleMania XX] et fais-moi lamentablement échouer – tu sais.

En conséquence, Goldberg est devenu très amer à propos de la WWE et de l’industrie de la lutte dans son ensemble.

Goldberg n’est pas un choix populaire pour être champion universel aujourd’hui

Bien que nous sachions qu’il reviendrait finalement à la WWE en 2016 et entrerait même au Temple de la renommée en 2018, il y a longtemps que l’idée de Goldberg à la WWE semblait insondable.

«Cela ne me convenait pas depuis longtemps. Je n’avais rien d’autre que de l’animosité envers la WWE et quiconque et tous ceux qui y étaient associés.

Vous savez que j’avais mes amis qui étaient, vous savez un peu exclus de cela, mais c’était vraiment un mauvais goût dans ma bouche. »

Et maintenant, 17 ans plus tard, il est le champion universel avant WrestleMania. C’est drôle comment les choses se passent, hein?

Les plaintes que Goldberg a reçues à l’époque sont les mêmes que maintenant. C’est un personnage basé sur l’aura, mais combien de fois les fans veulent-ils le voir parcourir des artistes beaucoup plus talentueux avec son moveet limité?

C’est le genre d’acte qui se fane assez rapidement sans écriture créative et apparaissant chaque semaine, c’est ce qui s’est passé lors de sa première manche.

Une autre chose qui a nui à sa légende et à sa popularité dans l’entreprise a été un combat en coulisses avec Chris Jericho.

Pour ceux qui ne le savent pas, Jericho est environ quatre ou cinq pouces plus court que Goldberg et pèse environ 50 livres de moins. Cependant, Jericho a pu tirer le meilleur parti de Goldberg dans un combat dans les coulisses et l’histoire est devenue légendaire.

Chris Jericho et Goldberg ont finalement travaillé ensemble à la WWE

“Goldberg et moi nous sommes disputés parce que nous avons eu beaucoup de problèmes en WCW parce qu’il pensait que sa merde ne puait pas, et il a essentiellement mis sa main sur ma gorge et m’a crié au visage”, a déclaré Jericho dans une interview. sur le Bubba The Love Sponge Show.

“Je ne suis pas un dur à cuire, mais quand vous mettez la main sur la gorge de quelqu’un, vous feriez mieux d’être prêt à partir.

«Je l’ai emmené au sol et je l’ai mis dans une serrure frontale, et mon plan était de tenir aussi longtemps que possible jusqu’à ce qu’il se lève et me tue, mais il ne s’est jamais levé, et j’ai continué à serrer, et Je sais que si vous poussez le menton de quelqu’un dans sa poitrine, vous pouvez le faire s’évanouir, c’est donc ce que je faisais. »

Lorsqu’on lui a demandé si Jericho avait gagné le combat, il ne l’a pas nié. Mais en même temps, il ne prétend pas avoir abandonné Goldberg où il se trouvait non plus.

“C’est ce que la légende aura, alors je vais laisser ça.” Je ne sais pas si je l’ai attaché dans un nœud, mais je l’avais dans une étrange corniche canadienne dont il ne pouvait pas sortir, ou avait choisi de ne pas en sortir. Je suis la chose la plus éloignée d’un tireur. “

Dans le livre de Jericho, il avait affirmé que le couple avait des problèmes provenant de leurs jours ensemble à la WCW où ils étaient censés travailler sur un programme – au point où Jericho l’appelait à la télévision – seulement pour que Goldberg le veto censément.

WWE

Goldberg a eu une carrière très réussie à la WWE sur le papier

Une fois que Goldberg a été informé que Jericho saccageait ouvertement son travail dans les coulisses – ce que Jericho a nié – il est allé affronter la star désormais AEW. Malheureusement, il a obtenu plus que ce qu’il avait négocié.

Pour le décomposer, Goldberg ne voulait pas vraiment être là en premier lieu. Les fans n’achetaient pas la star que la WWE pensait avoir apportée et cela ne fonctionnait tout simplement pas comme tout le monde l’espérait.

Cela ne veut pas dire que Goldberg n’a pas ou n’a pas sa niche dans l’industrie. En fait, le rôle à temps partiel lui a beaucoup, beaucoup mieux adapté.

Mais sa course de 2003-04 n’a jamais pu être ce que l’une ou l’autre des parties souhaitait et c’était voué à l’échec dès le départ.

Goldberg a fait savoir à la société au début de 2004 qu’il ne prolongerait pas son contrat d’un an et est parti après avoir remporté le WrestleMania 20.

