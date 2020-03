Un week-end sans football est un week-end perdu

Je ne sais pas quel jour je vis. Depuis le début de cette quarantaine, chaque jour qui passe est le même que le précédent et il est donc difficile de distinguer s’il s’agit du lundi, mercredi, vendredi ou dimanche. Ma vie quotidienne se limite à dormir, à manger, à regarder les nouvelles, à écrire de temps en temps et à devenir accro à la série ou au podcast occasionnel. Et donc un jour après l’autre, dans mon compte il y en a déjà douze et ceux que j’ai laissés maintenant que l’emprisonnement s’est allongé.

C’est triste, mais c’est ainsi. Avant, la semaine était consacrée au vol entre les itinéraires de métro, les heures de cours et les conversations avec mes camarades de classe essayant de fixer le monde ou critiquant le jeu d’un footballeur ou d’un entraîneur sur n’importe quelle terrasse. Maintenant, nous essayons de faire la même chose à travers les messages, mais ce n’est pas la même chose, la conversation ne coule pas et écrire en majuscules n’est pas la même chose que crier plus que les autres pour se faire entendre. Je ne sais pas ce que nous croyons.

Avant, les jours étaient ce qui se passait entre les heures et les jours, ce qui se passait entre le match de neuf heures dimanche et celui qui ouvrait la journée européenne mardi. Ce laps de temps dans lequel nous avions l’habitude de discuter de ce qui se passait pendant 90 minutes. Mais maintenant, les jours sont 24 heures inutiles pendant lesquelles vous ne discutez ni ne réparez rien, encore moins profitez. Tout au plus apprend-on, parce qu’il fallait quelque chose de bien, à valoriser ces bons moments qu’ils soient entre amis ou devant la télévision.

Et c’est que maintenant, en ces jours où vous perdez tout cela, les journées inter-hebdomadaires, les jeux du week-end et les conversations sans fin, vous réalisez ce que vous aviez avant. Vous réalisez plus que jamais que Charlie Chaplin avait raison, qu ‘”une journée sans sourire est une journée perdue”, et cela vous amène à penser que pour un vrai fan, le sourire dépend de la présence ou non de 22 coups de pied dans une balle, mais maintenant, chaque jour est perdu.