Undertaker, Kevin Owens et Becky Lynch volent la vedette à l’un des plus grands manies de l’histoire

WrestleMania 36 – au moins la première nuit de celui-ci – est enfin arrivé et c’était la première fois dans l’histoire que l’événement se déroulait sans fans en direct et plus de deux nuits.

La première nuit a produit une carte vraiment empilée qui a dépassé de nombreuses attentes.

Vince McMahon a poursuivi avec WrestleMania malgré une énorme pression pour reporter

Alexa Bliss et Nikki Cross ont défait. Kabuki Warriors (c) – Titres par équipes féminines

Bliss Cross Applesauce – comme c’est apparemment leur nom – avait un rythme élevé dès le départ et ils avaient besoin de cette énergie pour s’accrocher à l’une des meilleures équipes du monde en termes de travail.

Les Kabuki Warriors ont dominé l’affaire sauf pour quelques points hauts des challengers, mais Alexa Bliss a scellé la victoire avec Twisted Bliss sur les genoux de Sane, de tous les endroits, pour la victoire. C’était un bon début, énergique.

Alexa Bliss et Nikki Cross sont les deux premières championnes féminines

Elias def. Baron Corbin

Corbin a exigé que l’arbitre lève la main alors qu’Elias n’avait pas encore comparu, mais ensuite, après avoir survécu à une grosse chute d’un balcon sur SmackDown, l’ancien Drifter l’a portée au dernier vainqueur du King of the Ring.

Les deux hommes ont eu une aventure percutante – qui semble être un thème lors de ce spectacle – et ont mis l’effort, mais les étincelles n’allaient guère voler. Elias remporte une curieuse victoire avec un roll-up car les deux hommes ont désespérément besoin de direction venant de WrestleMania.

Becky Lynch bat. Shayna Baszler – Titre des femmes brutes

Les deux femmes sont sorties à la renverse de la cloche ici et Lynch voulait prouver qu’elle pouvait aller de pair avec l’ancienne star du MMA. Personne n’a vraiment pris d’assertivité dans le match dès le début, les deux femmes prenant de l’élan dans un vrai va-et-vient.

Les deux femmes ont essayé de déposer des soumissions en permanence, y compris entre elles. Cependant, lorsque Baszler a fait verrouiller son embrayage Barracuda, Lynch a tiré un Kairi Sane et a marqué l’épingle du jackknife pour assurer la victoire.

Becky Lynch a défié les chances de conserver le titre féminin qu’elle avait remporté il y a un an

Sami Zayn bat. Daniel Bryan

Les fans de catch hardcore et indépendants auraient bavé à ce sujet! Il y avait des manigances au début des portes car Zayn voulait juste échapper à Bryan et ses copains, Shinsuke Nakamura et Cesaro, le coupaient au col. Cela a continué… pendant un certain temps.

Une fois que l’ancien champion de la WWE a mis la main sur Zayn, il l’a disséqué morceau par morceau et a eu le contrôle ultime pour la majorité du combat. Après quelques ébats extérieurs qui ont vu Bryan voler à l’extérieur et frapper les copains de Zayn, il est retourné sur le ring et a mangé un Helluva Kick. Zayn a volé la victoire et est sorti rapidement.

John Morrison bat. Jimmy Uso & Kofi Kingston – Titres par équipe SmackDown Tag, match en échelle

Les trois hommes se sont rendus tôt aux échelles pour donner le ton. Chaque point a été résolu autour des échelles et Kingston a été le premier à s’en servir, en posant un gros corps croisé sur Uso. John Morrison a été la star du match à bien des égards et il a été au centre de chaque grand spot qui est sorti.

John Morrison a laissé tout le monde stupéfait pendant le match pour le titre

Morrison a couru la corde supérieure d’un tendeur à un autre pour frapper une mouche espagnole sur Kingston, que Uso a suivie d’un Splash sur Morrison du haut. Alors que l’action tombait en panne, les trois hommes se sont retrouvés au sommet de l’échelle et ils ont tous abaissé les titres en même temps. Mais, quand Morrison est tombé des échelles, il avait les titres en sa possession et a été déclaré vainqueur. Des trucs très inventifs. Match de la nuit jusqu’à présent.

Kevin Owens bat. Seth Rollins

Le Messie Seth Rollins a fait son entrée ressemblant à un vrai Jésus, alors vous savez que c’est WrestleMania! Un frustré Kevin Owens est allé chercher Rollins dès le départ et sa conversation trash était en plein effet avec aucune foule pour le noyer.

Rollins a dominé la partie médiane du match et a lui-même beaucoup parlé de déchets tout en effectuant de nombreuses plongées suicide à l’extérieur. Une bombe électrique pop-up n’était pas suffisante pour éloigner Rollins, mais Rollins a ensuite obtenu un DQ bon marché pour s’échapper.

Kevin Owens a fait un moment WrestleMania avec Seth Rollins

Owens a supplié Rollins de revenir et de lui faire face dans un concours sans DQ. Cela a conduit Owens à sauter le panneau massif de WrestleMania et à mettre Rollins à travers une table avant qu’un Stone Cold Stunner ne remporte la victoire. Super match. Peu de temps après, Mojo Rawley a remporté le titre 24/7 de R-Truth, jetant Ron Gronkowski dans le processus.

Braun Strowman bat. Goldberg – Titre universel

Eh bien, c’était … comme prévu. Goldberg a touché quatre lances et n’a pas mis Strowman à l’écart.

Puis Strowman a frappé son Running Powerslam à quatre reprises et a obtenu le 1-2-3 pour devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière. Pas génial, mais un bon résultat.

Braun Strowman a remporté son premier titre mondial en lutte

The Undertaker def. AJ Styles – Match Boneyard

Le décor de ce match était dans un cimetière quelque part et c’était un visuel vraiment cool. Styles avait l’air confiant, mais Undertaker, qui ressemblait un peu au Bad Ass-esque américain, l’a littéralement anéanti pendant les cinq minutes suivantes.

Puis Styles a pris le relais avec l’aide de ses Good Brothers, Karl Anderson et Luke Gallows. Undertaker chercha le décompte lorsque Styles le mit dans la tombe vide, mais comme le Phenomenal One tenta de remplir la tombe, «Taker apparut derrière lui et recommença à décimer.

Undertaker a vaincu AJ Styles dans un classique moderne

À la suite d’un Chokeslam sur le toit d’un immeuble du cimetière, Undertaker a enterré AJ vivant. Cela semble sauvage et farfelu, mais c’était l’un des meilleurs matchs que WrestleMania ait jamais vu.

