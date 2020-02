Une autre équipe de la MX League jouerait à l’Estadio Azteca

Le stade Azteca a été pendant des années la maison des Eagles of the Americas dans le tournoi de la ligue de football mexicain, cependant, il faut se rappeler que tout au long de son histoire, il y a plus d’équipes qui ont joué en tant que locaux sur le terrain. du Colosse de Santa Úrsula.

Actuellement, deux équipes jouent sur le terrain du stade Azteca: les Eagles of America et la Blue Cross Cement Machine, mais les rumeurs indiquent qu’une autre équipe peut se joindre pour jouer également leurs matchs à domicile sur le terrain Azteca.

Les rumeurs selon lesquelles Poneys de fer atlante Ils monteront sur le circuit maximum du football mexicain et leur terrain ne serait ni plus ni moins que le stade Azteca.

La rumeur court que @Atlante retournera au stade Azteca pour jouer en première division. Il atteindrait une ligue sans ascension ni descente. En tant qu’Atlantiste, j’aurais préféré un million de fois que l’ascension ait été réalisée par la route sportive. Donc, ça ne sera pas du même goût pour moi.

– Jorge Murrieta (@joratla) 22 février 2020

Il ne faut pas oublier que la MX League a commencé à apporter des changements dans la ligue de promotion et il est prévu qu’il n’y aura pas de promotion de ces équipes de ligue dans 5 ans. Cependant, ils pourraient élever deux équipes supplémentaires au circuit maximum de sorte que ce sera 20 équipes dans le football mexicain.

De cette façon, Atlante obtiendrait sa promotion et ne jouerait pas à Cancun comme ils le font actuellement, mais le ferait à nouveau sur le terrain du stade Azteca.

 Des rumeurs croissent qu’avant la disparition de l’Ascension, Atlante irait à la Ligue Mx et retournerait à Mexico, basé sur le stade Azteca. pic.twitter.com/TvpN3W6ama

– Espacio América (@EspacioAmerica) 24 février 2020

Ce n’est qu’une rumeur pour le moment, même si elle a déjà commencé à prendre beaucoup de force, alors certains le considèrent comme un fait que le stade Azteca pourrait accueillir trois équipes de football mexicain.