Une bombe Covid-19, le match de Ligue des Champions: Gori

▲ Le club de Bergame a célébré sa victoire le 19 février dans un stade bondé de San Siro. Photo Ap

Journal La Jornada

Jeudi 26 mars 2020, p. a16

Rome Le match entre l’Atalanta et Valence, en Ligue des champions et joué mi-février à Milan, était une bombe biologique qui a contribué à la propagation de Covid-19 en Italie, a reconnu mardi Mardi Giorgio Gori, le maire de Bergame.

Ce fut le duel le plus important de l’histoire du club Atalanta et un tiers des fans a fait un court voyage à Milan (environ 70 kilomètres) pour se rassembler au stade San Siro. Il y avait aussi près de 2500 fans de Valence qui ont soutenu leur équipe lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Plus d’un mois plus tard, les experts estiment que le duel du 19 février est l’une des principales raisons pour lesquelles la province est devenue l’un des épicentres de la nouvelle pandémie de coronavirus et que plus de 30% des joueurs de Valence ils se sont répandus. Le match s’est joué deux jours avant la confirmation du premier cas de contagion locale de Covid 19 en Italie. C’était la mi-février et personne ne savait ce qui se passait, a déclaré Giorgio Gori lors d’une vidéoconférence sur Facebook.

S’il est vrai que le virus circulait déjà en Europe en janvier, il est probable que les 40 000 fans de Bergame qui étaient au stade San Siro ont été infectés. De plus, de nombreuses personnes se sont rassemblées à leur domicile et dans des bars pour regarder le match. Malheureusement, nous ne pouvions pas savoir ce qui se passait. C’était inévitable “, a-t-il ajouté.

Moins d’une semaine après le match, les premiers cas ont été signalés dans la province. À la même époque, à Valence, un journaliste qui couvrait la fête était la deuxième personne infectée de la région. Peu de temps après, de nombreuses personnes en contact avec lui avaient le virus, ainsi que de nombreux fans du club espagnol qui ont assisté à la réunion.

À Atalanta, il n’y a jusqu’à présent qu’un seul joueur infecté, le gardien Marco Sportiello. Mais Valence a signalé qu’un tiers de son personnel est infecté

Mardi, il y avait près de 7 000 personnes infectées à Bergame et plus de 1 000 décès ont été enregistrés. Valence compte 2600 personnes testées positives pour Covid-19.

Je suis sûr que 40000 personnes s’étreignant et s’embrassant, à quelques centimètres de distance … quatre fois, parce que Atalanta a marqué autant de buts (remporté 4-1), a sans aucun doute été l’un des facteurs qui ont considérablement accéléré la contagion, a déclaré Luca Lorini. , chef de l’unité de soins intensifs de l’hôpital Juan XXIII de Bergame.

Nous sommes actuellement en guerre. Lorsque la paix sera revenue, je vous assure que nous verrons combien des 40 000 fans qui ont regardé le match ont fini par être infectés, a-t-il déclaré.

Silvio Brusaferro, directeur de l’Institut supérieur de la santé, a déclaré que le parti est l’une des hypothèses qui sont prises en compte lors de l’analyse de l’origine de la crise dans la province. C’est certainement une possibilité.

C’était fou de jouer à ce match, a déclaré le capitaine argentin d’Atalanta Alejandro Gómez au journal Olé. Il y a 120 000 habitants à Bergame et ce jour-là plus de 40 000 sont allés à San Siro. Ce fut un match historique pour l’équipe, a déclaré Papu.

Le match a été joué à Milan car le stade Atalanta a une capacité de 21 000 personnes et ne répond pas aux exigences de l’UEFA.

Le cimetière de Bergame a été submergé par des demandes de service et des camions militaires ont commencé à transporter les corps vers d’autres régions voisines pour y être incinérés. L’Italie continue d’être le pays européen avec le plus grand nombre d’infections, près de 70 000, avec plus de 7 000 décès, plus que toute autre nation et le double de la Chine.

