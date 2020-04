Une branlette peut-elle guérir un cœur brisé? Une enquête «Outlander»

Après des années d’observation des docteurs d’Hollywood, tout téléspectateur de télévision et de film a vu des centaines de personnages sauvés de morts apparemment certaines. Vous savez comment ça se passe: quelqu’un fait le tour du drain, leurs signes vitaux s’affaissent. Quelqu’un d’autre leur tient la main en disant: «Reste avec moi» et en leur disant qu’ils vont réussir. Et puis, soudain, le salut arrive. CPR. Ambulanciers paramédicaux. Tourniquets. Transfusions. Intubations. Nanobots. Antidotes administrés juste à temps. Quelqu’un qui dit “clair!” et appliquer les palettes. Ventre Tauntaun et réservoirs bacta. Juste au moment où tout semble perdu, les doigts se contractent, les yeux s’ouvrent, la ligne plate sur l’électrocardiogramme commence à augmenter. Nommez tout type d’appel de fermeture à l’écran, nous l’avons vu et accepté.

Mais dimanche, alors que des millions s’émerveillaient de quelqu’un disant “Fuck” sur ESPN, Starz a élevé la barre des miracles médicaux télévisés, introduisant une procédure sans précédent. Lors d’un épisode d’Outlander, quelqu’un a sauvé une vie grâce au pouvoir de la nudité partielle et d’un travail de guérison.

ok mais … je viens de regarder … une branlette qui se révèle être … la nouvelle RCR? #Outlander – elena (@miniblanchett) 20 avril 2020

Un peu de contexte: Outlander, qui est basé sur la série de livres de Diana Gabaldon, est le conte romantique d’une Anglaise du 20e siècle (Claire) qui touche des pierres mystiques et est involontairement transportée au 18e siècle, où elle découvre qu’elle aime tout à fait bosse un gros guerrier des Highlands (Jamie). Leur amour intemporel et leurs scènes de sexe sensuelles comblent le fossé entre les siècles, surmontent tous les obstacles historiques, font renouveler la série pour six saisons, etc. À l’exception du voyage dans le temps, Outlander respecte généralement les règles de la vie réelle. Ce n’est pas un spectacle où les prêtres prient le Seigneur de la Lumière et ressuscitent régulièrement les gens.

D’accord, ai-je bien compris?

Claire pensait que Jamie était en train de mourir et lui a donné une branlette pour le ramener ou … # Outlander – Robin (@ r0binmon) 20 avril 2020

À mi-chemin de la cinquième saison d’Outlander, qui est maintenant diffusée, Jamie et Claire se sont installés en Caroline du Nord coloniale à la veille de la guerre révolutionnaire. (Claire, à ce stade, est revenue au 20e siècle, après avoir donné naissance à son bébé, devenir médecin et, après 20 années douloureuses d’intervalle, a voyagé dans le temps pour laisser le déchirement du corsage reprendre.) L’épisode en question, “Monsters and Heroes”, commence assez lentement, mais le désastre frappe bientôt, comme il a tendance à le faire quand on vit dans le désert sans accès à des soins médicaux modernes.

Voici la configuration. Jamie est mordu au-dessus du genou par un serpent venimeux, et même si son gendre essaie d’aspirer le venin, la jambe devient gravement infectée. Claire a cultivé la pénicilline plus de 150 ans avant sa découverte, mais sa seule seringue s’est brisée lors d’un épisode antérieur, de sorte qu’elle ne peut pas injecter l’antibiotique. Elle donne à son mari de la soupe de pénicilline à siroter et essaie de traiter la plaie avec des asticots, mais l’infection est trop loin. Jamie s’estompe rapidement et il refuse de laisser Claire amputer. Au lieu de cela, l’écossais sexy se résigne à mort et boite vers son lit, où Claire se trouve à ses côtés. Et… l’action.

La séquence semble claire. Jamie a froid. Il murmure son dernier souhait – «Touche-moi avant de dormir» – et arrête de respirer. Incapable de trouver un pouls, Claire fait ce que tout bon médecin ferait: elle fouette sa chemise de nuit et commence la réanimation boob to boob. Quand cela ne le défibrille pas, elle se baisse et, hum, commence à le caresser. Puis, avec un halètement, le patient répond, relancé par frottement et remorqueur. Plus tôt dans l’épisode, Jamie a plaisanté en disant que Claire devait travailler sur sa manière de chevet. Elle semble avoir pris son commentaire à cœur (et à portée de main).

Attendez une putain de minute … Je regarde #outlander et quelqu’un peut-il me dire s’il vous plaît que je n’ai pas simplement regardé Claire … le chirurgien qualifié réanimer Jamie avec succès … avec une branlette. Quelle. pic.twitter.com/JrII7xVIJV – Charlie (@CharlieRowanx) 20 avril 2020

Maintenant, regarde. J’aime Outlander. Je n’attrape pas ou n’appelle pas prématurément la police invraisemblable. J’ai suspendu mon incrédulité à propos du voyage dans le temps. Je me suis habitué à l’idée que quelqu’un d’une période pré-dentifrice de soins dentaires primitifs puisse maintenir des dents blanches nacrées parfaites. J’ai également accepté le fait que Jamie et Claire sont censés être dans la cinquantaine, même si la seule preuve du saut dans le temps de 20 ans d’Outlander est que Jamie ciselé et aux cheveux épais porte des lunettes de lecture et le tonique, Claire non ridée arbore parfois des mèches de cheveux gris. Je soutiens pleinement l’amour et les pulsions sexuelles de Jamie et Claire. Mais un personnage qui revient à la vie? Outlander, vous êtes allé trop loin.

Contrairement à Claire, je ne suis pas médecin; peut-être que l’école de médecine est plus chaude que je ne le pense Pour le savoir, j’ai recherché l’expertise de certains médecins non fictifs du XXIe siècle. Après avoir vérifié que je ne les empêchais pas de lutter contre une pandémie, je leur ai demandé de regarder la scène de la résurrection d’Outlander et de me donner leurs avis cliniques d’experts sur l’opportunité de flasher et de masser le pénis d’un homme récemment expiré.

«Tout d’abord, je vais simplement dire que je doute qu’il existe un essai randomisé de l’efficacité de cette manœuvre», explique le Dr Paul Moorehead, hématologue / oncologue pédiatrique à Terre-Neuve. Moorehead a raison: Claire est peut-être la première à essayer cela, alors qui peut dire qu’elle n’a pas trébuché sur un remède miracle?

Sur le plan médical, cependant, il n’y a aucune raison de penser que cela fonctionnerait. Dans des circonstances normales, un appareil pratique active les systèmes nerveux parasympathique et sympathique, dit le doc. Ce dernier libère de l’épinéphrine, le même produit chimique qui peut, lorsqu’il est injecté directement, aider à redémarrer le cœur d’un patient en arrêt cardiaque. Mais si le cœur de Jamie s’est arrêté, le produit chimique ne peut pas voyager de ses glandes surrénales à son cœur. «S’il avait vraiment arrêté, elle aurait sûrement mieux fait de lui donner la RCR», dit Moorehead. “Bien que sa probabilité de survivre à une arrestation hors de l’hôpital soit assez faible, surtout en 1771.” Que recommanderait donc Moorehead? “Peut-être qu’un travail manuel avec des compressions thoraciques aurait été une meilleure idée.” (Les compressions thoraciques par les seins ne comptent pas.)

Et je sais que c’est Outlander, mais ont-ils sérieusement demandé à Claire de faire de la RCR via une branlette!? Wtf #Outlander – Fienchen (@fienchen_) 20 avril 2020

Parce que c’est une question de vie ou de mort, je demande un deuxième avis. Le Dr Daniel Sullivan, résident en pathologie à San Francisco, est d’accord avec Moorehead. «Il y a une raison pour laquelle nous n’avons pas de cadre d’infirmières concubines dans nos services d’urgence locaux», dit-il. (Il veut dire les services d’urgence, pas le genre de DE dont Jamie ne semble pas souffrir.) Sullivan note que normalement, les médecins essaient d’éviter les excitantes victimes de morsures de serpent, ce qui ne ferait que faire circuler le poison plus rapidement. Dans ce cas, bien sûr, Jamie a dépassé le point de s’inquiéter du venin; l’arrêt cardiaque constitue la menace la plus immédiate. Malheureusement, dit Sullivan, ce n’est pas un traitement auquel Claire a fait ses preuves. “Le contact peau à peau est important pour le lien néonatal avec les parents”, note-t-il, “mais enfoncer vos seins sur la poitrine d’un patient ne fera rien.”

Au-delà de cela, il y a la question de l’infection qui fait rage, qui ne serait pas abordée même si Claire avait combiné son approche peu orthodoxe avec la RCR. “Le branler ne lui sauve pas la vie”, poursuit Sullivan. “Vous devez corriger le problème sous-jacent, ou tout ce que les compressions épi et thoraciques font tout.” (Pour ainsi dire.) Pourtant, Sullivan est reconnaissant pour la question. «C’était une bonne expérience de réflexion en termes d’une approche basée sur les systèmes», dit-il, suggérant que si je veux qu’un médecin approuve l’idée, je devrais essayer le Dr Phil.

* Spoiler Outlander *

Je n’arrive toujours pas à croire que Jamie était en train de mourir, alors Claire lui a donné une branlette pour le réanimer dans le dernier épisode d’Outlander pic.twitter.com/zprBbhxwKk – grande nièce fatiguée (@joseisphine) 20 avril 2020

Si quelqu’un veut comprendre comment le lien intime entre Jaime et Claire peut affecter la dynamique patient-médecin, c’est le duo de médecins mari-femme basé à Washington, D.C., Jesse Roach et Nancy Fuller. Après avoir examiné la cassette ensemble, Nancy, une psychiatre, demande: «D’où va-t-elle dans le futur? Ils ont peut-être découvert une nouvelle technique au 23e siècle. » C’est une hypothèse sensée. Hélas, Claire est née en 1918 et a voyagé dans le temps de Jamie à partir des années 1960.

«J’ai codé de nombreux patients», explique Jesse, un interniste. “Je souhaite que je savais que c’était une option potentielle au lieu des médicaments et des compressions et de l’électricité.” Il note qu’un travail manuel pourrait produire de l’électricité statique, mais seulement environ 200 millijoules, un millième de la secousse recommandée. «Dans un monde où un médecin peut voyager au XVIIIe siècle, j’aimerais croire que ce médecin peut générer 1 000 fois l’énergie typique avec ses emplois mystiques», conclut-il.

Moi, en regardant le nouveau #outlander: A-t-elle juste ramené cet homme à la vie avec un travail manuel? – Ashlee «RESTEZ À LA MAISON, LES GARS» Jones (@ThattownAshlee) 20 avril 2020

On pourrait imaginer, cependant, qu’un travail manuel de 200 joules serait assez douloureux, et Jamie semble être à l’opposé de la douleur. Par conséquent, Jesse doit conclure: “Il n’y a aucune plausibilité médicale à cela.” Ce qui ne veut pas dire qu’il refuserait le traitement. “Je suppose que c’est comme ça que je veux sortir”, dit Jesse. “Mais je parie que ma femme essaiera plutôt les compressions thoraciques.” Nancy confirme que c’est le cas.

Le Dr Nick Fulton, radiologue, avance une théorie du complot: “Est-il possible qu’il falsifie l’étendue de ses blessures?” C’est un point intéressant – quelqu’un dans l’histoire de l’univers a probablement fait semblant d’être mort pour se procurer des objets. Sur la base de l’histoire sexuelle du couple, cependant, Jamie n’a pas besoin de jouer à l’opossum pour marquer. Et en toute justice pour Outlander, le travail manuel ne guérit pas définitivement Jamie. Il est toujours en attente d’amputation jusqu’à ce que sa fille fabrique une seringue avec les crocs du serpent qui l’a mordu, permettant à Claire d’injecter la pénicilline et de le mettre définitivement à l’abri. C’est juste de la science.

En regardant #Outlander et Claire vient de branler Jamie à la vie, je ne comprends pas cette scène ha – Alejandra Maria (@_AlejandraMaria) 20 avril 2020

Sam Heughan, qui joue Jamie, était un fan de la scène. “Ce que nous voulions faire, c’était montrer que par son toucher – je pense qu’elle a cette capacité, je ne dirais pas que c’est magique, mais c’est peut-être le cas”, a-t-il déclaré à Glamour. «Elle a cette capacité de guérison dans ses mains et dans son corps. Je pense que c’est son amour et sa présence qui le ramènent certainement du bord. ” Il y a certainement une sorte de bordure qui se passe ici. Pour Heughan, cependant, ce n’est pas vraiment une scène torride. “C’est probablement le moment le plus intime que nous ayons connu depuis assez longtemps”, a-t-il poursuivi. “Mais ce n’est pas eux qui font l’amour, c’est quelque chose de plus profond que ça.”

S’il est plus profond que cela, cependant, la touche semi-magique n’aurait-elle pas pu se produire d’une manière moins suggestive? L’imposition des mains est une tradition de guérison, mais les mains ne sont généralement pas là et ne le font pas. La comédie évidemment involontaire d’un point culminant miraculeux gâte la tendresse de la scène. Je veux dire, tout comme les fans de Reylo auraient pu l’approuver, je ne me souviens pas que Ben Solo ait fait plaisir à Rey de la réanimer dans The Rise of Skywalker (que certains auraient pu considérer comme contre nature).

Les compétences impressionnantes de Claire en matière de rack et de branlette ont ramené un homme d’entre les morts et c’est le thé. #outlander – Nicole (@nicole_silcox) 19 avril 2020

Incroyablement, cette scène était fidèle à sa source. En fait, le passage correspondant du livre 5 de la série de Gabaldon, The Fiery Cross, a été atténué pour la télévision.

Sans surprise, Gabaldon était satisfait de la fidélité de la scène à son texte. “Sans espoir, [Jamie] a choisi de revenir (dans la douleur et la difficulté) afin de remplir le rôle qu’il sait que Dieu lui a donné: protéger ceux dont il est responsable », a déclaré l’auteur à Parade dans un article post-épisode. Je suppose que «la douleur et la difficulté» sont une façon de le décrire. (Note latérale: Il est possible que des emplois manuels de guérison fonctionnent dans la famille: lorsque la fille de Claire et Jaime trouve son mari près de la mort plus tôt dans le livre, Gabaldon écrit: «Elle s’est demandé pendant un moment surréaliste si elle devait couper ses parties génitales.»)

Elle l’a ramené à la vie …. Avec une … Branlette ??? Excusez-moi, mais qu’est-ce que la baise réelle ???? #outlander – Heidi Lorentzen (@Hutli) 20 avril 2020

Il y a une scène dans le film Destroyer de Nicole Kidman en 2018 où Erin, détective de Kidman’s LAPD, donne à contrecœur à Toby (James Jordan), ex-con malade en phase terminale, un travail de mort en échange d’informations. Les deux personnages obtiennent ce qu’ils veulent de la transaction, mais aucun ne s’éloigne en sifflant: Erin n’est pas contente du travail manuel et Toby est toujours à la porte de la mort. C’était assez sauvage. Imaginez maintenant une version alternative de cette scène où Toby donne un coup de pied dans le seau avant qu’il ne dévoile son secret, et Erin, désespérée de le sauver, lui donne un coup de main. C’est essentiellement ce qui s’est passé ici.

Pas depuis qu’un chien a mangé un cœur dans un hôpital de One Tree Hill, un film ou une émission de télévision nous a gratifiés d’un scénario médical aussi farfelu. Alors que nous souhaitons tous qu’il soit plausible pour un patient de guérir un cœur brisé, les experts conviennent: N’essayez pas cela à la maison, sauf si c’est juste pour le plaisir. Et si le plaisir est tout ce que vous recherchez, pourquoi ne pas essayer les mâchoires de la vie?