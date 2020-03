Une brève histoire des Jeux annulée, reportée

Un jour après que USA TODAY Sports a annoncé que les Jeux olympiques d’été de 2020 seraient reportés en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, c’est devenu officiel.

Le président du Comité International Olympique, Thomas Bach, et le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, ont annoncé mardi dans un communiqué conjoint que les Jeux de Tokyo 2020 – qui devaient initialement commencer le 24 juillet – seront reportés.

Ils ont déclaré que les Jeux olympiques “doivent être reportés à une date au-delà de 2020 mais pas plus tard que l’été 2021”, mais ils seront toujours appelés les Jeux olympiques de 2020.

L’annonce fait suite à la pression croissante exercée sur le CIO par les athlètes et plusieurs organes directeurs pour reporter les Jeux olympiques pour des raisons de santé et de sécurité, ainsi que par de nombreuses incertitudes concernant COVID-19. Et comme le Canada et l’Australie ont demandé le report des Jeux, les deux pays ont également récemment déclaré qu’ils n’enverraient pas d’athlètes aux Jeux olympiques de Tokyo s’ils avaient lieu cet été.

Les Jeux olympiques ont-ils été annulés ou reportés auparavant?

C’est la première fois dans l’histoire olympique que les Jeux sont suspendus. Mais ils ont cependant été annulés – ce qui est toujours une possibilité, malgré l’insistance du CIO et du gouvernement japonais.

Jeux olympiques d’été de 1916: Annulé en raison de la Première Guerre mondiale

Jeux olympiques d’été et d’hiver de 1940: Annulé en raison de la Seconde Guerre mondiale. C’était également le cas lorsque les deux Jeux se tenaient toujours la même année.

Jeux olympiques d’été et d’hiver de 1944: Annulé en raison de la Seconde Guerre mondiale.

Et maintenant, nous pouvons ajouter les Jeux de Tokyo 2020 à la courte liste des Jeux olympiques qui n’ont pas eu lieu comme prévu à l’origine.

