Une conductrice de sport explose après les rumeurs de son licenciement de Televisa

Source: Twitter @giselle_zm

En avril 2019 Televisa Sports a licencié inexplicablement plusieurs de ses commentateurs. Millennium, l’un des conducteurs qui a perdu son emploi était Giselle Zarurqui a couvert les courses de Formule 1.

Cependant, l’analyste automobile a profité de ses réseaux sociaux pour nier cette version. “Bonjour Millennium, je n’ai pas été viré de Televisa, j’ai déménagé à Los Angeles et c’est pourquoi je suis parti fin octobre 2018. Et je ne travaille pas chez Fox Sports, c’est Fox Sports qui est pour les USA. Ahhh et pour l’instant je ne couvre plus le championnat de Formule 1. Ce serait bien de faire un peu plus de recherche.“A écrit le chauffeur.

Après le commentaire, plusieurs de ses abonnés lui ont envoyé des messages de soutien et l’ont tout donné aux médias, de même, le tweet a été partagé par de nombreux utilisateurs.

Bonjour @mileniotv, je n’ai pas été licencié de Televisa, j’ai déménagé à Los Angeles et c’est pourquoi je suis parti fin octobre 2018. Et je ne travaille pas chez Fox Sports, c’est Fox Sports qui est pour les USA. Ahhh et pour l’instant je ne couvre plus le championnat de F1. Ce serait bien de faire un peu plus de recherche. Salutations !! https://t.co/ZVZm29vtcQ

– Giselle Zarur Maccise (@giselle_zm) 2 avril 2020

Il faut se rappeler que Giselle Zarur elle était l’une des journalistes qui a couvert Formule 1 et apparaît actuellement dans différents espaces de Fox Sports dans États Unis.