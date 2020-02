Russillo est rejoint par Colin Cowherd pour discuter de devenir voisins, de travailler chez ESPN et Fox, de faire de la radio solo, et bien plus encore

