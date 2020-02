Russillo et Kilborn discutent de talk-shows de fin de soirée, de la NBA, de «5 questions» et plus encore

Russillo est rejoint par l’inimitable Craig Kilborn pour parler de jouer au basket-ball de la NCAA, d’accueillir SportsCenter au début des années 90 et de quitter pour héberger The Daily Show. Ils discutent également des talk-shows de fin de soirée, de la NBA, des «5 questions» et bien plus encore!

