Une enquête de sortie pour «The Slow Rush» de Tame Impala

En 2015, Kevin Parker a sorti Currents, son troisième album sous le nom de Tame Impala et l’une des sorties les plus annoncées des années 2010. Deux mois après le début d’une nouvelle décennie, Parker est de retour avec The Slow Rush, un album qui tente de faire avancer le son de Tame Impala tandis que Parker lui-même regarde en arrière. Dans le présent, le personnel de Ringer a écrit ses premières réactions en entendant le nouvel album.

1. Quelle est votre critique de The Slow Rush?

Andrew Gruttadaro: Nous devons parler de Kevin (Clock Obsession)

Justin Sayles: Si vous vivez à L.A., vous connaissez le genre de gars qui prend de l’ayahuasca, a plusieurs applications de méditation sur son téléphone et dort avec au moins trois filles différentes dans son cours de yoga à un moment donné. The Slow Rush est ce type qui prend vie.

Matt James: Seul Tame Impala a réussi à sortir un album absolument incroyable qui constitue une déception mineure.

Sean Yoo: Think Currents mais avec DRUMS et un artiste obsédé par les subtilités du temps; les espoirs et les regrets que vous rencontrez en pensant au passé, au présent et au futur.

Cory McConnell:

Tous mes amis grandissent

Et bouger

Je dois manquer quelque chose

… Il est peut-être temps d’y faire face

Vous pouvez aussi bien l’embrasser

2. Quelle est votre chanson préférée sur l’album?

James: “Borderline” est sorti en avril de l’année dernière, mais l’une des grandes surprises de The Slow Rush est que la version album de “Borderline” est différente et bien meilleure; les tambours sonnent plus gros et la basse a été placée au premier plan de la chanson. Kevin Parker a peut-être été assez profondément dans sa tête à propos de ce morceau, mais cela a certainement payé – il se sent savamment distillé dans la chanson la plus cohérente et la plus puissante de l’album.

McConnell: “Breathe Deeper”, le morceau dans lequel Parker se consacre le plus pleinement aux tendances stylistiques qu’il aborde avec cet album. La piste fonctionne en raison de la façon dont il s’engage pleinement dans cette palette sonore, contrairement à certaines autres où il essaie trop de marier ce nouveau son avec les pièges classiques de Tame Impala.

Yoo: “Breathe Deeper” est celui qui ressort. Les tambours créent une dépendance et la combinaison des synthés aérés et des pianos maison fait une parfaite harmonie. “Je suis le plus créatif quand je suis mal à l’aise. Comme prendre de la hauteur en public », a déclaré Parker à Zane Lowe tout en expliquant comment il est arrivé au début de la chanson. Trucs extrêmement comparables; respirez juste profondément, fam.

Gruttadaro: “One More Hour”, une chanson massive avec un outro breveté Tame Impala et des effets de batterie envoûtants. J’ai écouté The Slow Rush une ou deux fois – j’ai écouté “One More Hour” 500 fois.

Sayles: “One More Hour” est sa tentative la plus réussie de mélanger les vibes arena-rock des années 70 avec ses sensibilités synth-psych. Un grand album de plus près.

3. Quelle est votre chanson la moins préférée sur l’album?

Gruttadaro: “Instant Destiny”, la deuxième chanson la plus courte de l’album qui semble la plus longue.

Yoo: Je suis à peu près sur “Borderline”, peut-être parce que je l’ai joué plusieurs fois et j’en ai marre. Ou peut-être parce que la chanson semble super redondante.

James: “Tomorrow’s Dust” est une chanson que j’apprécie beaucoup mais c’est toujours ma chanson la moins préférée sur l’album. C’est un peu trop long pour une chanson qui n’est pas particulièrement mémorable, et cela ressemble à un territoire bien parcouru pour Tame Impala en 2020.

McConnell: Il s’agit plus d’un problème de séquençage que d’un problème avec la chanson elle-même, mais Kevin Parker a placé son père éloigné jam («Posthumous Forgiveness») juste devant, entre deux bangers certifiés dans «Borderline» et «Breathe Deeper». J’aurais préféré qu’il s’inspire des influences des années 70 et 80 auxquelles il fait appel et qu’il ait séquencé l’album comme un vinyle de cette époque – des bangers à l’avant, des ballades à l’arrière.

Sayles: “Borderline” ressemble à une tentative de ramener ces vibrations de Currents, mais ça n’a pas le même effet.

4. Quel autre album Kevin Parker a-t-il le plus écouté lors de la réalisation de The Slow Rush?

Yoo: On dirait que la seule chose qu’il écoutait était Currents.

McConnell: Le duc de Genesis me vient à l’esprit. Écoutez «Misunderstanding» de Genesis, ajoutez des synthés Juno bancaux, du piano maison, les tambours écrasés par compression Tame Impala, et vous êtes à la pointe de ce qui se passe dans The Slow Rush.

Gruttadaro: Je veux dire le petit déjeuner de Supertramp en Amérique?

James: Eh bien, la vraie réponse qu’il a donnée à cette question est «rien». Mais un élément qui fait surface sur plusieurs pistes de The Slow Rush est l’utilisation de certains synthés très acides. La dernière minute de «Breathe Deeper», la fin du refrain de «Is It True», et la basse révisée de «Borderline» sont toutes magnifiquement lavées à l’acide. C’est un son assez nouveau pour Tame Impala, mais qui ressemble à une évolution naturelle des techniques de distorsion de guitare des albums précédents.

Sayles: J’entends du Krautrock, du Daft Punk, du Peter Frampton. Le plus grand compliment que je puisse faire à Parker est: il est en fait capable de mélanger toutes ces choses.

5. Comment les fans qui ont découvert Tame Impala grâce à Currents réagiront-ils à The Slow Rush?

McConnell: Je suppose que cela dépend du temps qu’il faut pour qu’une chanson de Slow Rush soit échantillonnée par, comme Roddy Ricch.

Sayles: Il n’y a rien de mieux que les sommets de Currents, mais il est difficile de voir les fans rejeter carrément cela. Je ne pense pas que cet album aurait fait de lui une tête d’affiche Coachella, mais cela ne le détournera pas non plus.

Yoo: En fait, je pense qu’ils en deviendront complètement fous.

James: Je ne m’attends pas à ce que vous trouviez beaucoup de gens affirmant sincèrement que The Slow Rush est meilleur que Currents mais, au pire, il y a quelques chansons pour chaque fan de Currents sur ce nouvel album.

Gruttadaro: Tout ce que Kevin Parker a fait après Currents allait être un peu décevant – il est impossible de le faire deux fois de suite. Cela dit, je suis sûr que tout le discours “Le temps est une maîtresse éphémère” sur The Slow Rush n’est pas exactement le coup avec les jeunes.

6. Les chansons sont-elles trop longues?

Gruttadaro: Ou sont-ils trop courts? Le temps est-il simplement une construction qui pèse sur nos pensées et nos sentiments pour l’intégralité de notre existence? Pensez-y, mec.

Sayles: Après un certain temps, tous ces jams de synthé de six minutes avec plusieurs mouvements commencent à sonner identiques.

McConnell: Deux bars dans lesquels je suis allé ce week-end jouaient l’album de face à face en répétition, et dans ce contexte: non! Plus d’albums de Tame Impala de longueur de barre seraient bien.

Yoo: En soi, non. Mais quand vous avez une série de chansons qui durent plus de cinq minutes et que vous entendez le même son, cela devient un peu épuisant. Je suppose qu’il est logique que «Disciples», au 1:48, soit l’une de mes chansons préférées de Tame Impala.

James: “Pardon posthume” et “Poussière de demain” pourraient être condensés, mais le vrai crime ici est que “Glimmer” dure à peine plus de deux minutes. «Glimmer» ressemble à l’esquisse d’une idée incroyable qui n’a jamais été pleinement réalisée. Étrange que le morceau qui invoque le plus directement la musique house ait un temps d’exécution si court qu’il laisse à peine suffisamment de temps pour entrer pleinement dans le groove. C’est peut-être une autre exploration intentionnelle du thème du temps qui imprègne l’album.

7. Quelle chanson de The Slow Rush devrait Rihanna couvrir?

McConnell: C’est une injustice que “Glimmer” soit si court, alors mettez-la là-bas, faites-en une chanson complète et savourez le hit de l’euro-house du siècle.

James: «Glimmer» m’a immédiatement rappelé l’engouement de la maison Lo-Fi il y a quelques années, et la voix de Rihanna est souvent à son plus émotif dans ce genre de décor brumeux et nocturne. Et comme ce morceau est quasiment dépourvu de voix, il lui serait facile de se l’approprier.

Gruttadaro: Je pouvais certainement la voir ralentir un peu “Glimmer” et c’est la meilleure chose que j’aie jamais entendue.

Yoo: «Is It True» est peut-être l’une des rares chansons de l’album qui s’accorde au son de Rihanna, mais j’aimerais entendre Rihanna chanter «On Track». J’adore ce refrain et le fait qu’elle chante les mots “Mais à proprement parler, je suis toujours sur la bonne voie” serait un grand retour à tous ceux qui se plaignent du retard de son album.

8. Parker dit qu’il veut être «un Max Martin». Après avoir écouté The Slow Rush, pensez-vous qu’il peut l’être? Pensez-vous qu’il devrait l’être?

Yoo: Max Martin a l’un des CV de production les plus emblématiques des 30 dernières années, c’est donc une affirmation audacieuse de notre gars Kevin. Mais à 34 ans, il a le temps de le faire, et ses récents crédits de production incluent Late Night Feelings de Mark Ronson et Astroworld de Travis Scott, deux excellents disques. Mais! S’il veut être le prochain Max Martin, cela pourrait signifier que nous n’aurions pas un nouvel album de Tame de si tôt, et je ne suis pas sûr de vouloir faire partie de cet avenir.

McConnell: Non. Il est sur une incroyable série d’albums avec les quatre sorties de Tame Impala à ce jour. Pendant ce temps, la fonctionnalité pop la plus mémorable dont il a fait partie est… une chanson de bas niveau de Lady Gaga?

Sayles: J’ai apprécié les «cercles» de Post Malone plus que tout ici, alors oui, faisons-le.

Gruttadaro: Je pense que Parker peut faire tout ce qu’il veut (je ne suis pas, pour être clair, la mère de Kevin Parker). Mais s’il doit devenir notre principal compositeur de chansons pop, cela dépendra s’il sera capable de changer de pop ou si la pop le changera. Si c’est le premier, allons-y, allons chercher des synthés sur le nouveau Shawn Mendes.

