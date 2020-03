Une femme avec Asperger réalise une première escalade

Alex «Chikorita» Roudayna, une ultramarathonienne qui souffre du syndrome d’Asperger, est devenue la première femme à gravir trois volcans en moins de 24 heures.

Roudayna, avec une équipe de soutien de Red Bull documentant l’exploit, a gravi le mont Pico de Orizaba (18 490 pieds), le mont Iztaccihuatl (17 158 pieds) et le mont Nevado de Toluca (15 354 pieds) en 22 heures, 22 minutes, malgré une heure et demie embouteillage à Mexico entre la deuxième et la troisième ascension.

Le défi a été rendu plus difficile à cause de son Asperger. Elle ne traite pas le monde comme tout le monde, et il lui est difficile de comprendre les raisons de tout.

“Une chose que j’ai apprise ces jours-ci dans les montagnes, c’est que je suis capable de faire des choses auxquelles je n’avais jamais pensé auparavant, de me sentir à l’aise avec les gens autour de moi”, a déclaré le natif de Mexico dans la vidéo ci-dessous.

«Les gens doivent le vivre pour le comprendre. Je suis reconnaissant pour tout le monde derrière cela parce que j’ai vu chacun donner le meilleur d’eux-mêmes, donnant vraiment son corps et son âme. Personnellement, ils ont changé ma vie. “

Le défi Three Peaks s’est terminé aux premières heures du 5 décembre 2019, mais les détails, les photos et la vidéo viennent d’être publiés jeudi par Red Bull.

La première montée du Pico de Orizaba a commencé à 4 heures du matin dans l’obscurité et par temps de 19 degrés. Une fois terminé, il a fallu cinq heures de route pour atteindre le pic suivant, Iztaccihuatl. Lorsqu’elle a commencé à courir sur le sentier, 10 heures et demie s’étaient écoulées.

“Quelle est la différence entre le trail et la course à haute altitude?” un producteur a dit dans la vidéo. «Ici, si vous glissez, vous êtes très vulnérable et loin de toute aide.»

En descendant, c’était un trajet de cinq heures et 137 milles jusqu’à Nevado de Toluca.

“Il n’y a aucun moyen de se rendre au mont Nevado de Toluca sans passer par le trafic de Mexico”, a déclaré Roudayna. “Nous pourrions utiliser ce temps sur la montagne.”

À 22 h 45 et portant une lampe frontale, Roudayna a commencé l’ascension vers le sommet, qui en atteignant elle s’est effondrée en larmes. Elle s’est ensuite précipitée vers le bas pour terminer son exploit juste après 2 heures du matin.

“Je voudrais que ce soit une force en mouvement, non?” Dit Roudayna. «Sortir et se faire botter les fesses, faire quelque chose de cool mais aussi faire vibrer cette énergie et faire lever quelqu’un et dire: tu sais quoi? Je veux être plus que je ne le pensais; pour briser mes limites. Je crois que c’est le but de tout cela. “

Roudayna, 30 ans, a pratiqué le taekwondo et l’aviron quand elle était enfant avant de devenir obsédée par la course à l’âge adulte, ce qui a conduit à un programme d’entraînement de huit à 10 heures par jour dans un sport qui «l’empêche de penser». Elle a remporté les épreuves d’ultramarathon Spartan 2016 et 2017 au Mexique.

Photos gracieuseté de Marcos Ferro / Red Bull Content Pool. Dans l’ordre, ils montrent Roudayna avant les ascensions; Roudayna escalade le Pico de Orizaba à l’aube et atteint le sommet puis glisse vers le bas; Roudayna au sommet d’Iztaccihuatl; et Roudayna dans l’obscurité escaladant le Nevado de Toluca.

