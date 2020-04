Une folie! L’UEFA prévoit de jouer le reste de la Ligue des champions dans seulement 20 jours

Source: Twitter @ChampionsLeague

Rome, 20 avril (EFE) .- Le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions Barcelone-Naples y Manchester City-Real Madrid sera joué sur 7 et 8 août et, à partir de là, il sera joué tous les trois jours jusqu’au 29 du même mois est organisé Istanbul, selon la télévision italienne “Sky Sport”.

La UEFA prépare un programme qui, conformément à l’urgence sanitaire de la coronavirus, permettra la saison 2019-2020 du Ligue des champions et du Ligue Europa avant septembre prochain.

La Coupe d’Europe a été interrompue mi-mars alors qu’il restait encore quatre matches à disputer en huitièmes de finale: le Barcelone-Napoléonoui le City-Real Madrid, el Juventus-Lyon et le Bayern Munich-Chelsea.

Selon “Sky Sport”, ces matchs se joueront entre le 7 et le 8 août pour organiser les tours suivants, toujours dans les deux sens, avec trois jours de repos entre eux: les salles se joueraient les 11-12 et Du 14 au 15 août tandis que les demi-finales seraient organisées les 18-19 et 21-22 du même mois.

Sept jours après la dernière demi-finale, le stade Atatürk d’Istanbul accueillera la finale (29e jour).

Les réunions du Ligue des champions elles auraient lieu après la fin de tous les championnats nationaux, qui pourraient reprendre début juin pour se terminer fin juillet.