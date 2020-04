Une grande faiblesse de Jerry Jeudy

La seule grande faiblesse de Jerry Jeudy avant le repêchage de la NFL 2020 est enfin sous examen. Cette grande faiblesse? Être incapable de livrer complètement lorsque la balle en l’air est contestée.

Pro Football Focus a récemment dit beaucoup de choses lors d’une récente analyse de ce que Jeudy apporte à la table.

“Ce gars pèse 193 livres, six et un, il est un mec maigre et il n’a eu que 24 opportunités contestées dans toute sa carrière universitaire”, a déclaré PFF.

“Il verra plus que cela dans la première année au niveau suivant … Il devra jouer par contact beaucoup plus que jamais en Alabama et nous ne savons tout simplement pas comment il va tenir le coup. Oui, il peut l’éviter.

«Oui, il est si bon dans sa course à pied. Il peut jouer loin du contact, mais ce n’est pas toujours une option possible pour vous dans la NFL. Il va devoir jouer par contact et nous ne savons pas comment ça va se passer pour lui. “

Jeudy ira-t-il dans le top dix en avril? Nous ne sommes qu’à quelques semaines de le découvrir une fois pour toutes.

