Une histoire complète de Vontaze Burfict étant un joueur de football téméraire

Le secondeur Vontaze Burfict est exactement ce que chaque équipe de la NFL voulait d’un secondeur intermédiaire il y a environ 40 ou 50 ans. Des joueurs comme Dick Butkus et Jack Lambert avaient la réputation d’être des exécuteurs méchants et effrayants qui ne faisaient pas que des plaqués, mais tentaient de donner le ton à quiconque osait aller au milieu du terrain.

Les bobines Highlight ont montré des plaqués de corde à linge, des coups de casque à casque et se sont vantés des secondeurs durs et durs de la tradition.

Mais les meilleurs secondeurs du football d’aujourd’hui sont ceux qui peuvent canaliser l’agression et la violence du jeu sans franchir la ligne. C’est quelque chose avec lequel Burfict a lutté.

En sept saisons dans la NFL avec les Bengals de Cincinnati, Burfict a accumulé plus de 4,5 millions de dollars d’amendes de carrière et a perdu son salaire. En mars 2019, après des tentatives infructueuses de commerce de Burfict, les Bengals ont libéré le secondeur. Il n’était que joueur autonome pendant une journée, ce qui est surprenant – en grande partie parce que son jeu a chuté, mais aussi à cause de son jeu imprudent.

Les Raiders l’ont signé pour un contrat d’un an et à Oakland, il s’est rapidement ingrat et est devenu capitaine de l’équipe. Il n’a duré que quatre matchs avant qu’un succès flagrant ne lui ait valu une suspension pour les 12 derniers matchs de la saison 2019. La peine a été confirmée après un appel de Burfict.

Cette suspension était le résultat d’une longue histoire de jeu dangereux qui a perdu Burfict tout semblant du bénéfice du doute.

Quel incident a entraîné la suspension de Burfict en 2019?

Sa plus récente infraction l’a fait expulsé d’un match de la semaine 4 contre les Colts et lui a coûté le reste de la saison 2019. Il plongea la tête la première dans l’embout serré Jack Doyle, heurtant un énorme coup de casque à casque.

Le vice-président des opérations de football de la NFL, John Runyan, a cité l’histoire de Burfict comme la raison de la suspension la plus longue de l’histoire de la ligue pour une infraction en jeu.

Le record précédent d’une suspension pour jeu dangereux était la suspension de cinq semaines d’Albert Haynesworth pour avoir frappé le chef du joueur de ligne offensive Andre Gurode. La discipline pour Burfict est sans précédent, mais elle n’est pas inattendue compte tenu de sa propension à une conduite excessive.

Vontaze Burfict a toujours été un joueur de football dangereux

La pièce de Burfict n’a rien de nouveau; cela lui a valu une réputation depuis le lycée.

École secondaire Corona Centennial (2005-2009)

Les deux meilleures recrues de l’État de Californie sur à peu près tout le monde pour la classe de 2009 étaient le quart-arrière de Burfict et Mater Dei Matt Barkley. Les deux espoirs cinq étoiles se sont rencontrés pour des matchs les uns contre les autres en tant que juniors et seniors, et il semblait certainement que Burfict visait à frapper Barkley aux genoux dans l’un de ces matchs.

Des années plus tard, Barkley a gardé rancune pour la pièce de théâtre de Burfict au lycée et l’a accusé d’avoir tenté de le blesser.

“C’est un sale joueur”, a déclaré Barkley au Los Angeles Times avant qu’ils ne se rencontrent lors d’un match à l’université. “Son interrupteur est toujours allumé. Et ce n’est pas un bon interrupteur.”

Le ciblage de Barkley par Burfict a particulièrement haussé les sourcils parce que les deux joueurs étaient attachés à l’USC. Le secondeur a par la suite effectué un dernier passage à Arizona State le jour de la signature nationale.

Arizona State University (2009-2012)

Burfict s’est rapidement forgé une réputation de destructeur de mondes chez ASU. Lors de son premier match universitaire, Burfict a démoli le quart-arrière de l’État de l’Idaho, Russell Hill, et quelques semaines plus tard, il a fait deux arrêts énormes contre la Géorgie n ° 21 en fin de match.

Le deuxième arrêt a été une plongée impressionnante au-dessus de la ligne de mêlée au quatrième essai qui est survenue juste après que Burfict ait poussé l’arbitre et a presque abandonné un premier essai libre:

Burfict a terminé l’année avec les honneurs de la première année défensive Pac-10, mais il a rapidement développé une réputation de fautes personnelles. À la mi-saison, on lui avait déjà dit de le maîtriser après avoir inscrit trois fautes personnelles lors d’un match d’octobre contre Washington.

“Il s’est laissé emporter”, a déclaré l’entraîneur de l’ASU Dennis Erickson à l’Arizona Republic. “C’est comme ça qu’il est, mais il doit le contrôler. J’adore son intensité. Je ne veux pas ralentir son intensité parce qu’elle est contagieuse pour le reste des joueurs, pour les fans et pour toutes les personnes impliquées dans le programme. Mais il doit être intelligent, et je sais qu’il le fera. “

Il n’a jamais réussi à être intelligent. Burfict a continué d’écraser les joueurs adverses et de tirer des fautes personnelles à chaque étape. Même dans la pratique, Burfict était un problème.

“Il y a eu plus de combats d’entraînement dans les années de Vontaze que je n’en ai vu dans (l’entraîneur actuel) les quatre années entières de Todd Graham à l’ASU”, a déclaré Chris Karpman de Sun Devil Source à Press Enterprise en janvier. “Je pense que la première semaine après avoir été blanchi académiquement en tant que recrue, il s’est battu tous les jours d’entraînement la semaine suivante.”

Sporting News a surnommé Burfict «l’homme le plus méchant du football universitaire» en 2011, mais Erickson a été contraint de mettre plusieurs fois le secondeur en échec – parfois sans succès.

“Je sais une chose”, a déclaré l’entraîneur de l’Oregon State, Mike Riley, à Sporting News. “Quelqu’un prend un coup à chaque jeu (Burfict est) sur le terrain.”

Photo de Norm Hall / .

Burfict est entré au repêchage de la NFL 2012 après sa saison junior, terminant sa carrière collégiale avec 22 fautes personnelles en 37 matchs avec les Sun Devils.

Bengals de Cincinnati (2012-2016)

Malgré les honneurs de la première équipe All-American en deuxième année en 2010, le jeu déclinant de Burfict en tant que junior, les préoccupations concernant son manque de discipline, un test de dépistage de drogue raté au NFL Combine et des temps de test médiocres tous combinés pour le faire partir de la NFL 2012 projet entièrement.

“J’ai regardé trois cassettes et je ne l’aimais vraiment pas en tant que joueur de football”, a déclaré Mike Mayock du NFL Network une semaine avant le repêchage. «Je pense que c’est un enfant non-traitable. Pour moi, c’est un agent libre. “

Les Bengals ont raflé Burfict en tant qu’agent libre, et cela a immédiatement payé avec la recrue qui a commencé 14 matchs et mené l’équipe dans les plaqués avec 127. Les Bengals ont terminé n ° 6 en défense totale, mais ont alloué 2,4 verges de plus par jeu lorsque Burfict était éteint. le champ. Pourtant, il a réussi à passer toute l’année sans amende.

Il a obtenu une prolongation de 20 millions de dollars en 2014, mais Burfict est revenu à lui-même, accumulant des fautes et des amendes personnelles qui sont depuis devenues la définition de son jeu, malgré le fait qu’il soit l’un des meilleurs secondeurs de la NFL.

22 septembre 2013

Burfict a obtenu sa première amende dans la NFL pour avoir frappé l’ailier serré des Green Bay Packers Ryan Taylor dans un endroit pas si agréable.

Taylor a été pénalisé pendant le match, mais la NFL a infligé à Burfict une amende de 10 000 $ après que les rediffusions aient montré ce qui rendait Taylor si fou en premier lieu.

Burfict a également reçu une amende de 21 000 $ dans le même match pour un coup sûr de James Jones qui a attiré un drapeau parce que le receveur des Packers était jugé sans défense.

Burfict l’a rattrapé plus tard dans le match quand il a dit au coordinateur défensif des Bengals, Mike Zimmer, de changer un appel au jeu sur le disque final du match.

“Il voulait appeler un jeu et j’ai dit: ‘Coach, ça ne va pas marcher’, a déclaré Burfict à Bengals.com.” Allons simplement à la base et j’espère que nous aurons [Aaron] Rodgers pour commencer à brouiller et nous plâtrons leurs gars et ça a marché. “

Rodgers a lancé une passe en quatrième position qui a été inclinée par l’ailier défensif des Bengals Michael Johnson, scellant une victoire de 34-30 pour les Bengals.

13 octobre 2013

Les officiels ont imposé trois pénalités de 15 verges à Burfict lors d’un match contre les Buffalo Bills, mais il n’a reçu qu’une amende de 7 875 $ pour un masque facial pour le porteur de ballon Fred Jackson.

27 octobre 2013

Burfict a gagné une autre amende de 21 000 $ environ un mois plus tard quand il a lancé le receveur Stephen Hill des Jets de New York avec son casque. Il a augmenté son total de l’amende de 2013 à 59 875 $ – une énorme partie de son modeste salaire de base de 480 000 $ la deuxième année de son contrat non rédigé.

12 octobre 2014

La seule amende de la saison 2014 pour Burfict a été une pénalité de 25 000 $ pour avoir tordu les chevilles du quart-arrière des Panthers de la Caroline, Cam Newton, et de l’ailier serré des Panthers, Greg Olsen.

Newton et Olsen ont tous deux subi des blessures à la cheville plus tôt dans la saison, et Olsen a fait valoir que Burfict devrait être suspendu pour ses actions.

“Dans des cas comme celui-ci qui sont si clairement prémédités, qu’il avait dans son esprit que s’il avait ces opportunités qu’il allait essayer d’attaquer les jambes des gars, mais les gars qui viennent spécifiquement des problèmes de cheville, il n’y a pas de place pour cela” “, A déclaré Olsen au Charlotte Observer.

“Les gars comme ça n’apprennent pas de ces trucs. Il a été condamné à une amende 100 fois pour avoir chassé des têtes et il l’a encore fait à (Panthers receiver) Kelvin (Benjamin).”

Benjamin a subi une commotion cérébrale sur le jeu final de mêlée pour les Panthers lorsque Burfict l’a frappé, mais le plaquage n’a pas dessiné de drapeau.

1 novembre 2015

Le mauvais sang de Burfict avec les Steelers a vraiment débordé lors d’un match de la semaine 8 entre deux équipes qui tentaient de se qualifier pour les séries éliminatoires. Le secondeur a attaqué le porteur de ballon Le’Veon Bell qui l’a forcé à subir une opération au genou de fin de saison, et les joueurs des Steelers – y compris le joueur de ligne offensive Ramon Foster – ont déclaré que Burfict avait célébré la blessure.

“Si vous êtes sur le terrain avec lui, vous savez ce que je veux dire par là”, a déclaré Foster, via Chris Adamski du Pittsburgh Tribune-Review. “Ils vont jouer, il agira comme un idiot à ce sujet. Mais vous ne courez pas à travers le champ, excité, célébrant, sautant de haut en bas quand un gars descend comme ça.”

Après le match, Burfict a insisté sur le fait qu’il n’avait pas célébré la blessure et a dit qu’il était ami avec Bell hors du terrain.

13 décembre 2015

Lors de la prochaine rencontre entre les équipes, Burfict et James Harrison se sont succédé lors des échauffements d’avant-match, mais ce n’était que le début de la querelle entre les équipes.

Burfict a obtenu des amendes pour trois jeux distincts – deux pénalités de rugosité inutiles et un coup bas sur Roethlisberger – totalisant 69 454 $. Le coup sur Roethlisberger a attiré le plus d’attention car il semble que le secondeur a fait un effort pour plonger aux genoux du quart-arrière, bien que Burfict ait dit qu’il était poussé.

“Il a dit:” J’ai été poussé en toi, mon mauvais “”, a déclaré Roethlisberger à 93.7 The Fan deux jours plus tard. “J’ai allumé mon téléphone par la suite et l’un des SMS que j’ai reçus d’un ancien joueur et d’un de mes amis dit:” Comment est-ce que ce n’est pas une amende ou une pénalité de Burfict? ” et il m’a montré le clip. Et depuis, j’ai vu le clip, et je n’achète pas qu’il a été poussé. Vous savez, je pense qu’il plongeait définitivement en bas et qu’il me prenait les jambes. “

Le jeu n’a pas dessiné de drapeau, mais c’était toujours l’un des trois jeux qui ont entraîné une énorme amende pour Burfict.

9 janvier 2016

Des années où Burfict a été un secondeur stellaire, mais aussi un joueur apparemment à la recherche de sang, a culminé en un seul match qui semblait être un microcosme de toute sa vie footballistique.

Tout d’abord, Burfict a blessé Roethlisberger sur un sac parfaitement légal qui a forcé le quart-arrière à être expulsé du terrain. Il a finalement repris le match, malgré une blessure à l’épaule qui semblait clairement gêner son jeu.

Puis Burfict a semblé sceller le match pour les Bengals en interceptant une passe de Landry Jones avec 1:36 à jouer, ce qui a apparemment glacé l’avance de 16-15 de l’équipe.

Mais les Bengals ont échappé le ballon directement aux Steelers, et Roethlisberger a réintégré le match avec la chance d’établir un panier de but gagnant. Pittsburgh a finalement obtenu ce placement sur le terrain, et c’était en raison d’un coup vicieux et chasseur de têtes délivré par Burfict sur Antonio Brown qui a attiré une pénalité de 15 verges.

Une pénalité de 15 verges a été infligée à Adam «Pacman» Jones dans le chaos qui a suivi, et les Steelers ont tiré un jet de puce pour gagner. Burfict a été suspendu trois matchs pour le coup qui a frappé Brown et l’a éliminé du prochain match éliminatoire des Steelers.

Avec Roethlisberger aux prises avec une blessure à l’épaule et Brown hors de combat, les Steelers ont perdu 23-16 contre les Broncos de Denver.

16 octobre 2016

Après s’être absenté pendant les trois premiers matchs de la saison 2016, la première amende de Burfict de l’année est survenue lors du troisième match lorsqu’il a reçu 75 000 $ pour avoir piétiné les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en reculant LeGarrette Blount.

Après une suspension pour un jeu imprudent, la lourde amende était logique compte tenu de l’histoire du secondeur. Mais il semblait également étrange de ne pas tirer une autre suspension pour un joueur clairement en laisse courte.

Il convient également de se demander si un autre joueur aurait été puni, car la relecture semblait ne montrer aucun piétinement.

20 novembre 2016

Sa prochaine amende en saison régulière est survenue après avoir retourné deux doigts à la foule de Buffalo lors d’une défaite de la semaine 11 face aux Bills.

Burfict a été condamné à une amende de 12 154 $ pour le majeur, augmentant son total de carrière gigantesque.

Août 2017

Au camp d’entraînement, Burfict a commencé une bagarre avec sa propre équipe lorsqu’il s’est attaqué au porteur de ballon Gio Bernard en plongeant à genoux. Bernard venait de reprendre la pratique après s’être remis de sa déchirure du LCA l’année précédente.

Dans le deuxième match de pré-saison de Cincinnati, Burfict a éliminé l’arrière des Chiefs Anthony Sherman avec un gros coup alors qu’il courait sur une route de dépassement. La ligue a une nouvelle règle contre un tel mouvement cette saison, et Burfict a été suspendu cinq matchs, mais la peine a été réduite à trois matchs après un appel.

Novembre 2017

Burfict a été expulsé d’un match contre les Titans pour contact avec un officiel. Les caméras n’ont jamais montré quelle était l’interaction qui l’avait mis à la porte, mais cela est venu après un coup sûr tardif qui a frustré le secondeur.

Il quitta le terrain en brandissant le signe de l’argent à la Johnny Manziel. Burfict n’a pas été condamné à une amende pour cet incident.

Mars 2018

Adam Schefter d’ESPN a rapporté que Burfict avait reçu une suspension de quatre matchs pour avoir enfreint la politique antidrogue de la NFL. En avril, il a perdu l’appel de la peine et la suspension a été confirmée.

14 octobre 2018

Après son retour de suspension, il n’a fallu que deux matchs à Burfict pour retrouver les ennuis. Trois tacles différents réalisés par Burfict contre les Steelers ont été examinés par la NFL, y compris un coude au casque d’Antonio Brown – rappelant le coup en janvier 2016 qui a suscité la controverse.

Il n’a pas reçu une autre suspension pour le coup, mais il a reçu une amende de 112 000 $ – la plus importante de sa carrière.

29 septembre 2019

Burfict a joué trois matchs sans faute pour les Raiders avant de se retrouver à nouveau dans le pétrin pour une violente collision de casque à casque avec l’ailier rapproché des Colts Jack Doyle. Cela a entraîné une suspension pour le reste de la saison 2019 (12 matchs). Burfict a été réintégré dans l’intersaison 2020 et sera admissible à signer avec une équipe lors de l’agence libre.

Au cours de ses huit saisons dans la NFL, et même bien avant cela, Vontaze Burfict a franchi la ligne entre le secondeur violent et le joueur hors de contrôle avec une intention malveillante.

Son histoire en tant que récidiviste dans la NFL a déjà entraîné une suspension et a augmenté ses totaux très bien au-delà des chiffres du joueur moyen de la NFL. Aucun autre joueur n’est menacé de graves ramifications pour une seule faute personnelle, mais Burfict a atteint ce point.

Peut-être qu’à une autre époque, le mépris de Burfict pour le bien-être de ses adversaires aurait été vénéré. Mais cela a souvent causé des ennuis au secondeur au cours de sa carrière.